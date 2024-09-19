Как установить факт отцовства погибшего военного во время войны
Сегодня установить факт отцовства погибшего военнослужащего можно через суд - в рамках отдельного производства.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала помощник адвоката в АБ "Романа Сацика" Валерия Гуркина.
Кто и какие документы должен подать
По словам эксперта, для установления факта отцовства погибшего военного необходимо подать в суд соответствующее заявление.
"Заявление подается по месту жительства заявителя или по месту гибели военнослужащего", - отметила помощник адвоката.
Она уточнила, что заявителем может быть:
- мать ребенка
- законный представитель ребенка
- сам ребенок
К заявлению об установлении факта отцовства следует добавить:
- паспорт и код заявителя
- свидетельство о рождении, где отцом указан погибший военнослужащий (если в графе "отец ребенка" отец не указан, это нужно указать в заявлении)
- документы, подтверждающие факт смерти военнослужащего
- документы, подтверждающие совместное проживание, или другие обстоятельства, подтверждающие отцовство (переписка, фотографии, свидетельские показания)
- тест ДНК
"После подачи заявления, открытия производства по делу и назначения даты судебного заседания, суд может вынести решение - если после исследования доказательств, предоставленных к заявлению, станет очевидным, что отцом является умерший человек", - рассказала Гуркина.
Она объяснила также, что на основании решения суда органы государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) вносят соответствующие изменения в свидетельство о рождении ребенка (где указывается имя отца).
Совершенствование процесса установления отцовства
Напомним, ранее мы рассказывали, что Верховной Раде предлагают усовершенствовать процесс установления отцовства.
Для этого нужно принять законопроект №11530, цель которого дополнить статью 315 Гражданского процессуального кодекса Украины и расширить категории дел, которые будут рассматриваться в отдельном производстве (определить, что дела по установлению отцовства в судебном порядке будут рассматриваться в отдельном производстве).
Читайте также, как доказать отцовство, если ребенок рожден не в браке.
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