Как установить факт отцовства погибшего военного во время войны

Сегодня установить факт отцовства погибшего военнослужащего можно через суд - в рамках отдельного производства.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала помощник адвоката в АБ "Романа Сацика" Валерия Гуркина .

Кто и какие документы должен подать

По словам эксперта, для установления факта отцовства погибшего военного необходимо подать в суд соответствующее заявление.

"Заявление подается по месту жительства заявителя или по месту гибели военнослужащего", - отметила помощник адвоката.

Она уточнила, что заявителем может быть:

мать ребенка

законный представитель ребенка

сам ребенок

К заявлению об установлении факта отцовства следует добавить:

паспорт и код заявителя

свидетельство о рождении, где отцом указан погибший военнослужащий (если в графе "отец ребенка" отец не указан, это нужно указать в заявлении)

документы, подтверждающие факт смерти военнослужащего

документы, подтверждающие совместное проживание, или другие обстоятельства, подтверждающие отцовство (переписка, фотографии, свидетельские показания)

тест ДНК

"После подачи заявления, открытия производства по делу и назначения даты судебного заседания, суд может вынести решение - если после исследования доказательств, предоставленных к заявлению, станет очевидным, что отцом является умерший человек", - рассказала Гуркина.

Она объяснила также, что на основании решения суда органы государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) вносят соответствующие изменения в свидетельство о рождении ребенка (где указывается имя отца).