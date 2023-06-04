Як переселенцям звільнитись з роботи: інструкція

Відтепер у випадку, якщо людина не мала можливості припинити трудовий договір у звʼязку з неможливістю продовжувати роботу за попереднім місцем проживання, то ВПО може припинити такий договір в односторонньому порядку.

Для цього необхідно подати до центру зайнятості за місцем проживання або перебування заяву на ім’я роботодавця. При цьому датою припинення трудового договору є наступний день після подання такої заяви.

Своєю чергою Центр зайнятості за місцем проживання ВПО у день припинення трудового договору зобов'язаний повідомити будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, роботодавця.

У випадку, якщо у таких осіб не розірвані трудові договори з роботодавцем, який перебуває на непідконтрольній території або щодо якого відсутня інформація про місце перебування, заява зберігається у територіальному органі центрального органу виконавчої влади на підконтрольній території до моменту деокупації.

Після цього роботодавця про розірвання трудового договору протягом 7 календарних днів має повідомити територіальний орган Пенсійного фонду України або територіальний орган Державної податкової служби.

Зауважимо, у випадку, якщо ВПО не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, він отримує цей статус безробітного без додаткових вимог.

Йому назначається допомога по безробіттю у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття до отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж.

Раніше РБК-Україна повідомляло, якщо ВПО планує оформити субсидію за адресою, відмінною від місця реєстрації, то необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати відповідну заяву та декларацію про доходи. За відсутності необхідної інформації житлова субсидія не призначатиметься.

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