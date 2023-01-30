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Як вплине ембарго на російський дизель на європейський ринок: прогноз експерта

Фото: ціни на дизель не зміняться після ембарго (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ембарго на імпорт нафтопродуктів до країн Європейського Союзу з 5 лютого не вплине на ціни в Україні. Ринок досить довго готувався до цієї події.

Про це у коментарі РБК-Україна сказав директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

"На вартість це точно не вплине", - сказав він.

За його словами, ціни не зміняться і через місяць, "насамперед завдяки тому буферу, який ми створили".

"Це вже закуплений за певною вартістю запас нафтопродуктів, який навіть у разі якихось різких коливань зовнішніх цін не зможе швидко розчинитися, він все одно стримуватиме ціну", - розповів експерт.

Куюн сумнівається, що і на зовнішньому ринку можливі якісь різкі коливання, оскільки ЄС готувався до цієї дати 5 лютого, яку було оголошено завчасно.

"Європейський ринок дуже серйозно готувався, теж сформували дуже важкі запаси. І я бачу, що ринок дуже спокійно підходить до цієї дати. Якась нервозність у грудні, але в січні вже все спокійно", - сказав він.

Водночас Куюн не виключає вагань на ринку у другій половині березня - у квітні, коли запаси скоротяться. За його словами, в цей час ринок вже працюватиме за новими правилами без російського дизельного пального, яке замінять поставками з Азії, Перської затоки та США.

"Як показує практика запровадження того ж нафтового ембарго, нічого страшного не відбувається. Дуже багато інтересантів, щоб не було дестабілізації, ні Європа в цьому не зацікавлена, ні Штати. Тому впевнений, що знайдуть і законтрактують необхідну кількість палива", - додав. Куюн.

Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні наприкінці січня було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.

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Ціни на бензин