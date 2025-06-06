Ці звички "вбивають" коробку-автомат: більшість водіїв навіть не здогадуються!

Автоматична трансмісія - один з найскладніших агрегатів сучасної машини. І попри всі зусилля конструкторів, у водія залишається чимало способів нашкодити їй помилковими діями.

Про те, яких маніпуляцій треба уникати при поводженні з сучасною коробкою-автоматом, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Чи всі коробки-автомати такі вразливі

Попри те, що зараз на шляхах можна зустріти машини з чотирма типами автоматичних трансмісій, всі вони практично однаково страждають від неакуратного поводження з ними.

І до речі, ремонт всіх автоматичних коробок однаково недешевий, хоча є серед них по вартості ремонту справжні рекордсмени (в першу чергу, йдеться про преселективні роботи, але сьогодні мова не про те).

Фото: головні помилки водіїв з АКП (Getty Images)

Згубні дії для коробки-АКП

Отже, багато водіїв несвідомо скорочують термін служби своєї коробки передач через неправильне поводження. Ось основні помилки, які можуть значно скоротити ресурс автоматичної трансмісії:

На холодну - в дорогу. Автоматичну коробку перед поїздкою треба прогрівати, особливо взимку, але більшість водіїв не звикли це робити. Між тим, в холодному стані коробка швидше зношується: страждають гумові ущільнювачі, сальники та клапани. Щоб прогріти систему, слід приблизно по одній хвилині утримувати машину на місці у режимах D та R.

Перемикання без зупинки. Поспішаючи, водії перемикають режим руху вперед (D) на задній хід (R) або паркінг (P), коли машина ще рухається. Це призводить до швидкого зносу деталей (в залежності від типу АКП) - дисків зчеплення (фрикціонів), ременя та шківів, блокиратора, гідравліки тощо.

Помилки при паркуванні. Переключати селектор в P слід після того, як увімкнено стоянкове гальмо. Так само перед рушанням краще спершу вивести коробку з P, а потім зніматись з "ручника". В першу чергу це стосується гідромеханічних АКП, але схожий нюанс властивий і іншим типам.

Агресивне керування. Динамічний розгін у стилі "кік-даун" негативно позначається на АКП: стираються фрикційні елементи, перегрівається масло, старіють пластикові деталі, піддається надмірним навантаженням муфта блокування гідротрансформатора.

Буксування та розкачка. Попадання в глибокий сніг або багнюку - випробування для будь-якої коробки-автомата. Перемикання між режимами D та R для "розкачування" машини створює критичне навантаження на фрикціона та гідроблок.

Буксирування та їзда на тросі. Більшість автоматів погано переносять поїздки на тросі, бо в режимі пасивного руху коробка не отримує змащення. Також не всі авто з АКП працюють як тягач без ризику пошкодження фрикціонів.

Читайте заводський мануал, адже часто там дається дозвіл на буксирування, але з обмеженням типу 30/30. Тобто можна їхати на буксирі на швидкості не більше 30 км/год і не більше як на 30 кілометрів.

Фото: ключові помилки водіїв авто з АКП (Getty Images)

Висновок

Автоматичні трансмісії стають все більш зручними і все більш доступними (йдеться про різни типи), але розплата за це в багатьох випадках одна - більша вразливість. Тож уникайте грубого поводження зі своїм автоматом або готуйтесь до дорогого ремонту та клопотів з пошуком кваліфікованих майстрів і якісних запчастин.