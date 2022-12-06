Як влаштовані ЗСУ: структура української армії (відео)

Осібно стоять сили спеціальних операцій, сили територіальної оборони, сили логістики, сили підтримки та медичні сили. Керівництво всіма структурами здійснює Генштаб.

Сухопутні війська ЗСУ – це найчисленніший самостійний вид збройних сил України. Вони мають на озброєнні танки, БМП, БТР, розвідувальні бронемашини, САУ, гармати і гаубиці, що буксируються, реактивні системи залпового вогню , міномети, тактичні ракетні комплекси і ударні вертольоти.

Основним засобом вогневої поразки противника є артилерія. Вона виконує до 70% загального обсягу завдання з вогневого ураження супротивника. Армійська авіація є найбільш маневреним родом сухопутних військ, призначеним для виконання завдань у різних умовах загальновійськового бою.

Захист повітряного простору України, аеророзвідка, прикриття підрозділів сухопутних військ та військово-морських сил – все це покладено на повітряні сили. Командуванню повітряних сил України підпорядковується тактична та транспортна авіація. Одним із першочергових завдань повітряних сил є захист повітряного простору над Україною. Для цього створено зенітні ракетні війська.

Головним джерелом інформації про повітряну обстановку над Україною та навколо неї є радіотехнічні війська. До складу повітряних сил входять також інженерні війська, війська зв'язку та війська радіоелектронної боротьби.

Морський простір України, що включає внутрішні води та територіальне море України, ділиться на дві військово-морські зони: "Чорноморська", що включає води територіального моря та внутрішні води України у Чорному морі; та "Азовська", яка включає внутрішні води України в Азовському морі та Керченській протоці.

ДШВ ЗСУ – це окремий рід військ, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога.

Сили спеціальних операцій можна назвати елітним родом військ ЗСУ. СЗГ комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сфері розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, іноді політично чутливих операцій, які проводяться командуванням СЗГ.

1 січня 2022 року було створено сили територіальної оборони. У складі Сил ТРО передбачено 25 бригад, що складаються з понад 150 батальйонів.

Минулого року чисельність ЗСУ становила знову 246 тисяч осіб. 2022-го після початку повномасштабного вторгнення та з урахуванням мобілізації у лавах Збройних сил близько 700 тисяч.