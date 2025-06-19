Як вивести плями від трави з одягу: 4 перевірені способи

Трав’яні плями часто вони з’являються влітку, коли ми проводимо багато часу на природі. Існує кілька простих і дієвих методів, які допоможуть повернути речам охайний вигляд.
РБК-Україна розповідає чотири ефективні способи боротьби з плямами від трави, які зроблять одяг та взуття знову чистим.
Сода - доступний і безпечний засіб, який добре справляється з плямами на міцних тканинах. Вона діє як легкий абразив, не пошкоджуючи волокна, і вбирає забруднення.
Такий спосіб підходить для бавовни, поліестеру та синтетики, але не для делікатного шовку. Перед початком очищення перевірте засіб на непомітній ділянці. Дотримуйтесь таких кроків:
Оцет чудово розщеплює трав’яні пігменти, а ще його легко знайти на кухні. Його краще не використовувати на вовні або шовку, бо кислота може зашкодити.
В інших випадках це дуже ефективний варіант, особливо якщо діяти швидко. Для досягнення результату:
Цей варіант підходить для щоденного використання, бо рідина для посуду є майже в кожному домі. Вона добре розщеплює забруднення, хоча делікатні тканини краще обробляти дуже обережно.
Метод підходить для неглибоких плям і свіжих забруднень. Що робити:
Спирт - один із найпотужніших засобів проти трав’яних плям. Він ідеально підходить для щільних тканин, таких як джинс чи бавовна.
Але знову ж таки, не варто його застосовувати для делікатних речей. Якщо пляма стара або велика, цей метод стане у пригоді. Порядок дій такий:
Завдяки цим порадам одяг залишиться чистим, навіть після прогулянок по зеленій галявині.
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