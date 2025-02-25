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Як вираховується розмір субсидії на оренду житла для ВПО: пояснення

Фото: ВПО пояснили, як вираховується розмір субсидії на оренду житла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні цього року почала діяти нова програма допомоги для внутрішньо переміщених осіб - субсидія на оренду житла. Її розмір розраховується індивідуально.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

Як зазначає міністерство, розмір субсидії на оренду житла розраховується індивідуально для кожного окремого переселенця та сім'ї з категорії ВПО. Оскільки вартість оренди на житло в різних населених пунктах різна, то і розмір субсидії в обласному центрі, містах та селах області буде різнитися.

При розрахунку субсидії беруться до уваги:

  • рівень доходів родини;
  • кількість членів сім'ї;
  • вартість оренди житла в конкретному регіоні.

У Мінсоцполітики наводять приклад розрахунку субсидії. До прикладу, родина ВПО з двох дорослих і двох дітей винаймає у Дніпрі житло за 12 тисяч гривень. При цьому середньомісячний сукупний дохід сім'ї складає 17 тисяч гривень (працює лише тато, мама знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до трьох років).

У такому випадку сім'я може отримати субсидію на оренду житла у розмірі 9788 гривень. Самостійно родині необхідно буде сплатити трохи 2212 гривень. 

Якщо ж сім'я у такому ж складі і з такими ж доходами проживає у Житомирі та сплачує за оренду житла 8 тисяч гривень розмір субсидії для неї може покривати 100% витрат на оренду. Тобто держава сплатить усі 8 тисяч гривень.

 

facebook.com/MLSP.gov.ua

Нова субсидія для ВПО

Нагадаємо, що минулого року уряд анонсував новий вид допомоги для внутрішніх переселенців - субсидія на оренду житла. У січні 2025 року стартував прийом заявок.

Кабмін зменшив фінансовий поріг на право отримувати субсидію. Тепер на таку субсидію можуть розраховувати родини, які витрачають на оренду понад 20% своїх доходів, замість раніше запропонованих 30%. При цьому для отримання субсидії договір оренди повинен бути зареєстрований у Пенсійному фонді України.

Переселенці паралельно з субсидією на оренду житла зможуть отримувати і субсидію на комуналку.

Раніше РБК-Україна розповідало, як переселенцям оформити виплати на проживання.

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Міністерство соціальної політикиСубсидії в УкраїніВнутрішньо переміщені особи