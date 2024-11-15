Як використати житловий сертифікат "єВідновлення": алгоритм дій

Процедура придбання житла включає кілька етапів, які дозволяють уникнути бюрократії та максимально спростити процес для громадян.

Перший етап

Спочатку потрібно знайти житло, яку ви плануєте придбати. Воно може знаходитися у будь-якому регіоні України, крім зон активних бойових дій або окупованих територій.

Другий етап

Потім ви маєте здійснити бронювання коштів, подавши до виконавця програми (АТ "Укрпошта") звернення про фінансування придбання житла у розмірі, визначеному в житловому сертифікаті, на вибір через:

нотаріуса, ЦНАП, портал або застосунок "Дія": потрібно увійти у додаток, знайти розділ "Послуги/Сервіси", зайти у "єВідновлення", відкрити "Сертифікат на житло", натиснути "Замовити кошти").

Якщо у виконавця програми (АТ "Укрпошта") не вистачить грошових коштів, необхідних для фінансування придбання житла з використанням житлового сертифіката, розгляд звернень автоматично зупиняється та поновлюється після надходження грошей на його рахунок у необхідному обсязі.

Зазначається, що затримка може тривати більш як 3 місяці, але гроші будуть нараховані. Ваша заявка зберігатиметься до надходження необхідних сум виконавцю програми.

Третій етап

Після цього необхідно провести реєстрацію припинення права власності на знищений об’єкт. Це можна зробити через:

нотаріуса, ЦНАП, державного реєстратора.

Якщо кошти не використано протягом 30 днів, їх повернуть до бюджету, але заявник зможе повторно забронювати їх.

Четвертий етап

На завершальному етапі здійснюється нотаріальне оформлення купівлі житла, із зазначенням заборони відчуження на 5 років.

Відомо, що продавець отримує кошти протягом 5 робочих днів після внесення даних про договір нотаріусом до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Відомості, які нотаріус вносить до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, включають:

реквізити підписаного договору про придбання житла банківські реквізити продавця (продавців) для оплати вартість житла за договором суму для оплати за житловим сертифікатом ім’я та прізвище продавця житла.

Мрочко додав, що детально про використання житлового сертифіката можна дізнатися у Постанові КМУ № 600 від 30.05.2023 року.

Додамо, що в Україні планується залучати підприємців для допомоги із відновленням країни.