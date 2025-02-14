Як виглядає саркофаг Чорнобильської АЕС після російського удару: фото та відео

Атака росіян на ЧАЕС

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 14 лютого вкотре атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед".

Уже вранці президент України Володимир Зеленський повідомив, що один із ворожих безпілотників ударив по саркофагу 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Таке укриття спільно побудували Україна, США та європейські країни.

Унаслідок атаки на території станції почалася пожежа, але її швидко ліквідували.

За словами глави держави, радіаційний фон станом на ранок не підвищувався. Водночас пошкодження саркофага виявилися істотними.

Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що Україна швидко відновить саркофаг. Усі служби працюють на місці.

Варто зауважити, що саркофаг над четвертим енергоблоком призначений для того, щоб запобігти поширенню ядерного пилу. Згідно з даними Міненерго, така атака однозначно призведе до підвищення радіаційного фону.

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