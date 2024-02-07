Який вигляд має багатоповерхівка в Києві після влучання: репортаж з місця події (фото, відео)

У Голосіївському районі Києва через падіння уламків сталася пожежа у 18-поверхівці. Понад десять мешканців будинку отримали травми, є загиблі, під завалами ще можуть перебувати люди.

Зазначимо, що найсуттєвіші наслідки від масованої атаки цього разу були зафіксовані в Голосіївському районі столиці. Там через падіння уламків загорілася багатоповерхівка на декількох поверхах. З місця повалив чорний густий дим

"В будинку пожежа з 10 по 15-й поверхи. Під завалами, імовірно, можуть бути загиблі", - розповів в ефірі телемарафону речник КМВА Михайло Шаманов.

За останніми даними з багатоповерхового житлового будинку, де сталася пожежа, евакуйовано 52 людини, з них 8 - врятовано. А ще 12 людей отримали травми. На місці продовжують працювати загони ДСНС.

Крім того, в цьому ж районі горіла двоповерхова будівля СТО на площі близько 800 квадратних метрів. Через що згоріло або пошкоджено близько 40 автівок.

Загалом же столиці від ракетного удару постраждало 14 осіб. Відомо про двох загиблих. Але дані постійно оновлюються.

Додамо, що РБК-Україна вже побувало на місці наслідків обстрілу на лівому березі Києва, де утворилася величезна вирва та є знеструмлення через пошкодження високовольтних ліній. Кадри можна побачити в матеріалі.

Обстріл Києва

Нагадаємо, що сьогодні російська армія масовано атакувала Україну, використовуючи крилаті ракети та балістику. Лише над Києвом та районом ППО вдалося збити близько 20 ворожих цілей. Після серії вибухів стало відомо, що внаслідок уламків є наслідки у кількох районах столиці. Також постійно зростає кількість постраждалих, а президент України Володимир Зеленський повідомив про 2 жертв у столиці. Пізніше ця кількість зросла до 3.

Більш детально про наслідки обстрілу Києва - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також про наслідки атаки по різних містах РБК-Україна писало в окремому матеріалі.

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