Як відсудити компенсацію, якщо сусіди затопили квартиру: поради юриста

У більшості випадків при затопленні квартири сусідами, потерпілі і винуватці домовляються про відшкодування збитків без залучення третіх сторін. Якщо добровільно не вдається розв'язати це питання, доводиться звертатись у суд.

РБК-Україна розпитала голову комітету Асоціації адвокатів України з нерухомості та будівництва Тетяну Даниленко про те, які документи готувати для суду, аби отримати відшкодування збитків.

Як отримати компенсацію через суд

Власнику квартири, яка постраждала внаслідок затоплення, перш за все, необхідно зафіксувати цей факт.

Що обов'язково зробити:

сфотографуйте і зніміть на відео пошкодження;

зверніться до балансоутримувача (ЖЕД,ОСББ або ЖБК), який обслуговує будинок із заявою про пошкодження. Другий примірник заяви зберігайте у себе;

викличте комісію від балансоутримувача для складання акту про залиття квартири. У ньому має бути зазначена причина затоплення, масштаби завданої шкоди, перелік пошкоджених речей, обсяги необхідного ремонту. Акт має бути підписаний потерпілою стороною та стороною винуватця залиття. У разі відмови винуватця поставити підпис, всі члени комісії мають письмово зафіксувати це в акті.

Відповідний акт складає комісія балансоутримувача багатоквартирного будинку (ЖЕКу, ОСББ, ЖБК). У документі має бути вказана наступна інформація:

дата складання акту (число, місяць, рік);

прізвища, ініціали та посади, що обіймають члени комісії;

прізвище, ім’я, по батькові власника (наймача, орендаря) квартири, що зазнала шкоди;

адреса квартири, поверх, форма власності;

прізвище, ім’я, по батькові власника (наймача, орендаря) квартири, з вини якого сталося залиття;

адреса квартири, поверх, форма власності;

характер залиття та його причини;

завдана матеріальна шкода (обсяги необхідного ремонту приміщень квартири, перелік пошкоджених внаслідок залиття речей та їх орієнтовна вартість);

висновок комісії щодо встановлення вини особи, що вчинила залиття;

підписи мешканців сусідніх квартир.

"Важливо, щоб на фото чи відео було відображено не лише наслідки залиття, але й причини, зокрема - тріщина чи розрив у трубі, крані, змішувачі, з’єднувальному шлангу тощо. Чим детальніше буде зафіксовано пошкодження, тим краще. Покази свідків також можуть бути доказом", - каже Даниленко.

У суді потрібно підтвердити фактичний розмір збитків. Причини та розмір шкоди визначає будівельно-технічне експертне дослідження, результати якого слід надати суду.

"Експерт надасть кошторисний розрахунок вартості робіт або звіт про визначення вартості відновлювальних ремонтно-будівельних робіт, які необхідно проводити, а також загальний висновок про розмір завданої шкоди, внаслідок залиття об’єкта нерухомості", - пояснює юрист.

Як звертатись до суду

Постраждалим потрібно звернутися до районного/міськрайонного суду за зареєстрованим місцем проживання або перебування винуватця (власника майна) або за місцем заподіяння шкоди.

Варто врахувати фінансові витрати, які потягне суд. Ставка судового збору становить 1% ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (зараз це 1211,20 гривень) та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (зараз це 15 140 гривень).

"Якщо додатково заявлена вимога про відшкодування моральної шкоди, то за дану вимогу оплачується судовий збір додатково окремою квитанцією у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу", - каже Даниленко.

Також до судових витрат входять оплата за адвокатські послуги. У разі задоволення позовних вимог, понесені позивачем, витрати можуть бути стягнуті судом на користь позивача у справі, який змушений був їх понести, щоб захистити свої права у судовому порядку.

"Стягуються на користь позивача і витрати за проведення експертної оцінки. Тому всі квитанції, що підтверджують вищевказані витрати слід надати до матеріалів справи", - радить юрист.

Які документи знадобляться:

позовна заява відповідно до вимог ст.ст. 175-177 ЦПК;

документи, що підтверджують право власності або володіння квартирою (наприклад, витяг із Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їхніх обтяжень, договір оренди (найму) приміщення тощо);

акт про затоплення квартири (правильно оформлений);

документи, які підтверджують вартість збитків, завданих внаслідок залиття квартири (наприклад, кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва щодо ремонтно-відновлювальної роботи квартири, проведеної архітектором, повноваження якої підтверджуються сертифікатом архітектора, що зареєстрований у реєстрі сертифікованих архітекторів; висновок судової будівельно-технічної експертизи; звіт про визначення вартості відновлювальних ремонтно-будівельних робіт; висновок про оцінку майна);

рахунок та квитанція про сплату послуг з підготовки висновку про розмір шкоди, завданої затопленням, акт прийняття виконаних робіт з підготовки такого висновку;

документи, що обґрунтовують позовну вимогу в частині відшкодування моральної шкоди, якщо така заявляється (висновки санстанції з приводу появи плісняви у приміщенні, медичні документи, що підтверджують погіршення стану здоров’я тощо);

документи, що підтверджують витрати на правничу допомогу;

квитанції про сплату судового збору.

На підставі ухвали суду може також проводитись судова будівельно-технічна експертиза щодо причин залиття та розміру заподіяних збитків.

"Ви маєте право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення ваших прав. Моральна шкода полягає у душевних, а також фізичних стражданнях у зв’язку зі знищенням чи пошкодженням свого майна. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб", - каже Даниленко.

Важливо, що на такі правовідносини розповсюджується загальна позовна давність - 3 роки з моменту події.