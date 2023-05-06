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Як відновити знищені або втрачені документи на право власності: відповідь Мінреінтеграції

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Україна, Субота 06 травня 2023 15:06
Як відновити знищені або втрачені документи на право власності: відповідь Мінреінтеграції Фото: як відновити знищені або втрачені документи на право власності (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Через війну в багатьох людей знищено або ж пошкоджено документи на право власності. Втім, щоб отримати відшкодування за зруйноване житло, необхідно їх відновити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У разі втрати документа на право власності видається дублікат втраченого або зіпсованого документа.

Як отримати дублікат втраченого документа?

Варіант 1

Якщо право власності на нерухоме майно оформлене до 2003 року, то для отримання дубліката документа, що встановлює право, потрібно звернутися до нотаріуса, який видавав цей документ, нотаріального архіву, посадової особи органу місцевого самоврядування або ЦНАП.

Варіант 2

Якщо право власності на нерухоме майно оформлене після 2003 року, то інформацію про право власності людина може отримати із Державного реєстру прав на нерухоме майно самостійно через нотаріуса чи ЦНАП.

Варіант 3

У випадку, якщо заявник не оформив право власності на нерухоме майно або немає можливості отримати дублікати документів, що встановлюють право, необхідно звернутися до суду для встановлення права власності на нерухоме майно

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вже цього року українці почнуть отримувати компенсації за зруйноване житло.

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