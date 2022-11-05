Як вибрати та зберегти побутову техніку в умовах проблем з електрикою : поради експертів

Як зазначили в прес-службі, у більшості сучасних моделей холодильників є функція - захист від перепадів напруги. Наприклад, холодильники Samsung та LG давно пропонують споживачам моделі з захистом від перепаду напруги, у сучасних моделях цей показник досягає 400 Вольт. Це для дуже серйозного стрибка напругу.

Крім того, більшість моделей сучасної побутової техніки автоматично відключаються під час стрибка напруги та не вмикаються поки струм не нормалізується у мережі. Споживачі можуть шукати техніку та звертати увагу на функції захисту від перепадів напруги. На сайтах для зручності пошуку необхідних параметрів моделей є фільтри, в тому числі й фільтр "Захист від перепадів напруги".

"Якщо говорити про найпоширеніші та доступні способи захисту побутової техніки, то серед них реле, джерела безперебійного живлення та сітьові фільтри з запобіжниками", - зазначили в компанії АЛЛО.

Для моделей побутової техніки, які мають менший захист або взагалі не захищені від перепадів напруги, слід скористатися реле, що стабілізують напругу. Принцип захисту наступний: споживач підключає реле у розетку, а побутову техніку підключає через реле. Такий спосіб підходить для будь-якої техніки: холодильників, телевізорів тощо. "Придбавши навіть найдешевше реле, споживач вже захистить власну побутову техніку від перепадів напруги", - розповіли спеціалісти.

Дорожчий варіант - придбати та встановити джерела безперебійного живлення. Ці пристрої, які мають вбудовану батарею, не тільки збережуть побутову техніку від перепадів напруги, вимкнення електрики, але й дозволять холодильнику або комп’ютеру працювати ще кілька годин.

"Також непоганий спосіб зберегти побутову техніку - підключати її через мережевий фільтр з запобіжником (подовжувач). Він також захистить техніку, адже у разі різкого перепаду візьме все навантаження на себе, а побутова техніка від перепаду не постраждає", - додали в компанії.