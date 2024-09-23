Як вибрати правильну лампочку для автомобіля: кілька корисних порад

Питання підбору автоламп в наші дні актуалізувалося через цікаву ситуацію у сфері освітлення взагалі. В той час як у галузі побутового та промислового світла вже панують LED-лампи (світлодіоди), в автомобілях все ще залишаються головними старі добрі лампи розжарювання.

Ця невеличка колізія з одного боку підсилюється тим, що діючи Правила дорожнього руху забороняють заміну штатних ламп розжарювання на світлодіодні. А з іншого – купа виробників масової продукції вже почала заповнювати ринок запчастин aftermarket LED-лампочками всіх мислимих і немислимих видів. Відтак, вибір більш-менш якісних ламп традиційного типу для відповідального українського автомобіліста звузився. Спробуємо допомогти водіям.

Як обирати автолампи

Обрати правильну автолампу допоможе знання кількох основних принципів.

Цоколь. У більшість ламп на автомобілі – власний тип цоколя, і в принципі, всі вони мають стандартизований індекс, за яким лампу можна шукати в каталогах різних виробників. На практиці це означає різний діаметр цоколя плюс кількість контактів на ньому та їх розташування. Але при покупці лампи важливо також обрати зразок, в якого на цоколі використані якісні матеріали, бо у низькоякісних ламп контакти іржавіють і окислюються, а ізолятор руйнується, призводячи до замикань;

Кількість спіралей в лампі. Є лампи, в колбі яких розміщено практично дві лампи – тобто дві спіралі та два комплекти контактів. Небезпека у тому, що деякі з таких ламп легко переплутати з зовні схожими односпіральними, і вони навіть можуть бути силоміць встановлені не на своє місце. Тож будьте уважні;

Електрична потужність. Це один із найважливіших показників, бо знов таки є типи ламп, схожі зовні, але відмінні за потужністю. Якщо їх переплутати, будуть порушені характеристики світлотехніки. Наприклад, коли лампа буде заслабка, сигнала поворотників просто не буде видно з потрібних кутів та дистанції. При тому лампи надмірної потужності можуть розплавити деталі ліхтаря і фари або роз'єми проводки, особливо якщо трапиться лампа з категорії низькоякісних no name;

Ресурс. Довговічність лампи можна перевірити тільки дослідним шляхом, але дещо можна зрозуміти і за непрямими ознаками. Наприклад, щодо ламп підвищеної потужності діло у тому, в який спосіб це досягнуто. Так, низькоякісні лампи підвищеної потужності для фар не тільки споживають більше енергії (80 – 90 Ватт замість 55 – 60 Ватт), але й служать менше через перегрівання спіралі. При тому якісні автолампи мають більшу світловіддачу виключно за рахунок фірмових технологій, і це не призводить до скорочення терміну служби.

Коротко

Здавалося б, найпростіший спосіб підібрати потрібну лампу – взяти стару і піти з нею до автомагазину. Почасти це так і є, але крім зовнішнього вигляду і маркування потрібно мати уявлення про реальні електротехнічні та світлові характеристики лампи, яка пропонується продавцем. Проте ці параметри не можна перевірити без спеціального обладнання. Тому для прискіпливих споживачів рецепт бездоганної покупки один: шукати торгову точку, де продаються гарантовано непідроблені лампи тієї чи іншої відомої марки, яка відповідає за заявлені параметри.