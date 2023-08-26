Як вибрати павербанк: топ-критеріїв, на які треба звернути увагу

За наявності мобільних гаджетів не зайвим буде мати під рукою можливість їх зарядити. Найзручніше це зробити за допомогою павербанку, і його покупка не стане зайвою з урахуванням можливих блекаутів.

Ємність

Це один із основних критеріїв. Вона вимірюється в міліапер*годинах (мАч). Тут все просто, чим більше цифра, то більше разів можна зарядити конкретний гаджет. Наприклад, щоб повністю зарядити смартфон з акумулятором на 4000 мАг, потрібен павербанк на 5000 мАг і більше.

Чому не на 4000 мАг? На павербанку вказується номінальна ємність, але реальна завжди менша через неминучі втрати у зв'язку з перетворенням енергії, різними робочими напругами пристроїв і забезпеченням захисту та інших функцій павербанку.

Різниця може сягати 40%. Тобто навіть павербанк на 20 000 мАг у кращому разі зарядить смартфон на 4000 мАг не більше трьох разів. Отже, під час вибору слід врахувати цей момент.

Щоб зорієнтуватися, можна виходити з таких показників:

3000-5000 мАг - підходять для того, щоб один раз зарядити смартфон, навушники або камеру, а також розумні годинники та інші дрібні гаджети

5000-10000 мАг - допоможуть зарядити смартфон або планшет 1-2 рази

10000-20000 мАг - забезпечать зарядку кілька разів, а також дозволять одночасно заряджати кілька гаджетів

20000 мАг і вище - дають ще більший запас енергії, їх рекомендують брати у тривалі поїздки

Вихідна потужність

Кожен гаджет - смартфон, ліхтарик, планшет, портативна колонка тощо - має максимальну швидкість зарядки. І при виборі необхідно переконатися, що вихідна потужність відповідає вашим потребам. Зазвичай вона вказана на пристрої, наприклад 5В/1А або 5В/2,4А. Чим більший струм, тим швидше гаджет зарядиться.

Стандартні роз'єми USB A та microUSB видають струм 2А при напрузі 5В, тобто потужність складає 10Вт. У такому разі зарядка смартфона розтягнеться на годин, самого павербанку - ще на довше. Однак такі параметри притаманні застарілим гаджетам.

Нормою для сучасних моделей вважається потужність від 18 до 25Вт. Вона забезпечується за рахунок того, що павербанки підтримують більш високу напругу 9 або 12В і силу струму до 3А. І такі робочі параметри властиві роз'ємам USB A та USB-C.

Є й потужніші рішення на 60 або 100Вт для вихідних роз'ємів USB-C. Вони гарантують швидку зарядку смартфонів з великою батареєю (якщо вони підтримують таку функцію) та підійдуть тим, хто хоче заряджати ноутбук.

Вхідна потужність

Вказується на самому павербанку. Чим вона вище, тим швидше заряджається павербанк за умови, що зарядний пристрій видає потрібну потужність.

Роз'єми

Усі порти поділяються на входи та виходи. Перші потрібні для заряджання самої портативної батареї (позначаються буквами IN), другі - для заряджання ваших гаджетів (OUT). Більше уваги при виборі слід приділити саме виходам.

Вони можуть бути різними. Деякі моделі мають лише USB, інші можуть мати USB-C та microUSB, але зазвичай - відразу декілька. Від цього прямо залежить сумісність із пристроями, що заряджаються.

Деякі можуть мати вхідний роз'єм Lightning. Це означає, що такий павербанк можна зарядити зарядкою від iPhone та iPad.

Додаткові функції

Окремі павербанки можуть мати вбудований ліхтарик, дисплей індикації рівня зарядки або, наприклад, підтримують бездротову зарядку. Остання працює, якщо відповідний протокол підтримує смартфон. Як правило, це останні моделі iPhone та флагманські рішення інших виробників.

Що треба знати при виборі павербанку для ноутбука

У цьому випадку показників ємності та потужності може бути недостатньо. Через високу напругу акумулятор ноутбука потребує більше енергії для заряджання. Тобто ємність має бути не менше 20 000 мАг. А краще - ще більше.

Можливість заряджати лептоп павербанком залежить від його роз'єму. Простіше з сучасними моделями, оснащеними USB-інтерфейсом з підтримкою технології PD (PowerDelivery). Однак частина досі оснащується портами DC, причому їхні конектори відрізняються за розмірами залежно від виробника та моделі. У такому разі доведеться пошукати спеціальний перехідник.

У той же час не факт, що ноутбук із вхідним роз'ємом USB-С підтримує стандарт Power Delivery. Якщо до нього підключити павербанк, заряджатися він все одно не буде.

Причому велика ємність та наявність USB-виходу не гарантує підзарядку ноутбука. Тут треба звернути увагу на написи на блоці живлення, де вказана потужність у Вт. Якщо її немає, то можуть бути позначення напруги (Вт) та сили струму (А), тоді потужність отримуємо шляхом перемноження цих цифр.

Таким чином, наприклад, для зарядки ноутбука із споживаною потужністю 60 Вт треба павербанк з підтримкою вихідної потужності не нижче цього значення.