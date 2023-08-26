Как выбрать павербанк: топ-критериев, на которые нужно обратить внимание

При наличии мобильных гаджетов не лишним будет иметь под рукой возможность их подзарядить. Удобнее всего это сделать с помощью павербанка, и его покупка не станет лишней с учетом возможных блекаутов.

Емкость

Это один из основных критериев. Она измеряется в милиапер*часах (мАч). Здесь все просто, чем больше цифра, тем больше раз можно зарядить конкретный гаджет. Например, для того, чтобы полностью зарядить смартфон с аккумулятором на 4000 мАч, нужен павербанк на 5000 мАч и больше.

Почему не на 4000 мАч? На павербанке указывается номинальная емкость, но реальная всегда меньше из-за неизбежных потерь в связи с преобразованием энергии, разными рабочими напряжениями устройств и обеспечением защиты и других функций павербанка.

Разница может достигать 40%. То есть даже павербанк на 20 000 мАч в лучшем случае зарядит смартфон на 4000 мАч не более трех раз. Таким образом, при выборе следует учесть этот момент.

Чтобы сориентироваться, можно исходить из следующих показателей:

3000-5000 мАч - подходят для того, чтобы один раз зарядить смартфон, наушники или камеру, а также умные часы и другие мелкие гаджеты

5000-10000 мАч - помогут зарядить смартфон или планшет 1-2 раза

10000-20000 мАч - обеспечат зарядку несколько раз, а также позволят одновременно заряжать несколько гаджетов

20000 мАч и выше - дают еще больший запас энергии и их рекомендуют брать в длительные поездки

Выходная мощность

Каждый гаджет - смартфон, фонарик, планшет, портативная колонка и т.д. - имеет свою максимальную скорость зарядки. И при выборе нужно убедиться, что выходная мощность отвечает вашим потребностям. Обычно она указана на устройстве, например, 5В/1А или 5В/2,4А. Чем больше ток, тем быстрее гаджет зарядится.

Стандартные разъемы USB A и microUSB выдают ток 2А при напряжении 5В, то есть мощность составляет 10Вт. В таком случае зарядка смартфона растянется на часы, самого павербанка - еще на дольше. Однако такие параметры характерны для устаревших гаджетов.

Нормой для современных моделей считается мощность от 18 до 25Вт. Она обеспечивается за счет того, что павербанки поддерживают более высокое напряжение в 9 или 12В и силу тока до 3А. И такие рабочие параметры свойственны разъемам USB A и USB-C.

Есть и более мощные решения на 60 или 100Вт для выходных разъемов USB-C. Они гарантируют быструю зарядку смартфонов с большой батареей (если они поддерживают такую функцию) и подойдут тем, кто хочет заряжать ноутбук.

Входящая мощность

Указывается на самом павербанке. Чем она выше, тем павербанк быстрее заряжается при условии, что зарядное устройство выдает нужную мощность.

Разъемы

Все порты делятся на входы и выходы. Первые нужны для зарядки самой портативной батареи (обозначаются буквами IN), вторые - для зарядки ваших гаджетов (OUT). Больше внимания при выборе нужно уделить именно выходам.

Они могут быть разными. Некоторые модели имеют только USB, другие могут иметь USB-C и microUSB, но обычно - сразу несколько. От этого прямо зависит совместимость с заряжаемыми устройствами.

Некоторые могут иметь входящий разъем Lightning. Это означает, что такой павербанк можно зарядить зарядкой от iPhone и iPad.

Дополнительные функции

Отдельные павербанки могут иметь встроенный фонарик, дисплей для индикации уровня зарядки или, например, поддерживают беспроводную зарядку. Последняя работает, если соответствующий протокол поддерживает ваш смартфон. Как правило, это последние модели iPhone и флагманские решения других производителей.

Что нужно знать при выборе павербанка для ноутбука

В этом случае показателей емкости и мощности может быть недостаточно. Из-за высокого напряжения аккумулятор ноутбука требует больше энергии для зарядки. То есть емкость должна быть не менее 20 000 мАч. А лучше - еще больше.

Возможность заряжать лэптоп павербанком зависит от его разъема. Легче всего с современными моделями, оснащенными интерфейсом USB-С с поддержкой технологии PD (PowerDelivery). Однако часть до сих пор оснащается портами DC, при чем их коннекторы отличаются по размерам в зависимости от производителя и модели. В таком случае придется поискать специальный переходник.

В то же время не факт, что ноутбук с входящим разъемом USB-С поддерживает стандарт Power Delivery. Если к нему подключить павербанк, заряжаться он все равно не будет.

Причем большая емкость и наличие USB-С выхода не гарантирует подзарядку ноутбука. Здесь нужно обратить внимание на надписи на блоке питания, где указана потребляемая мощность в Вт. Если ее нет, то могут быть обозначения напряжения (Вт) и силы тока (А), тогда получаем мощность путем перемножения этих цифр.

Таким образом, например, для зарядки ноутбука с потребляемой мощностью 60 Вт потребуется павербанк с поддержкой выходной мощности не ниже этого значения.