Як вибрати "незамерзайку" для авто: метанол, пластмаса, запахи

Не завтра так післязавтра вдарять перші морози, і в бачку омивача скла на той момент вже має бути зимова рідина. Бувалі водії знають, що це не може бути перша-ліпша "незамерзайка" з найближчого супермаркету. То що залити в омивач?

Так, після придбання випадкової рідини може з’ясуватись, що вона водієві не підходить. І причин на те може бути декілька – як усі разом, так і кожна окремо.

Як обирати рідину для омивача

Є кілька критеріїв, які відрізняють зимові омивайки між собою.

Базовий спирт. Зимова рідина базується на одному з трьох спиртів: етиловому, метиловому чи ізопропіловому. Перший – дорогий, бо з нього роблять горілку. Другий – неначе б то отруйний, але дешевий, не густішає на морозі і не шкодить гумовим виробам та лакофарбовому покриттю авто. Третій – дорогий, але вважається не отруйним. Відтак, офіційно омиваючі рідини у нас виробляються на основі ізопропілового спирту – а на ділі буває по-різному. І в цьому немає нічого страшного, бо насправді метиловий спирт не більш отруйний, ніж ізопропіловий – головне, не пити омивайку. Принаймні, в розвинених країнах Європи вільно продаються незамерзайки саме на основі метилового спирту;

Початок кристалізації. В Україні нечасто бувають морози нижче –20 С. Проте лобове скло під час руху часто буває холоднішим за навколишнє повітря – і вода, що міститься в "незамерзайці", часто встигає замерзнути на склі раніше, ніж двірники зметуть її вниз. Тому слід мати запас хоча б у 10 градусів між температурою, вказаною на каністрі, та реальним морозом;

Запах. Дуже важлива обставина, в першу чергу для ніжних жіночих носиків. Запах деяких рідин справді буває просто нестерпним, та ще й на окремих моделях авто система вентиляції особливо активно затягує його в салон;

Колір. Будьте певні – колір ні на що не впливає, це тільки декоративний фарбник. Він має приваблювати покупця в магазині, і його дія закінчується в той момент, коли ви залили рідину в бачок – і вже ніхто той колір не побачить. І, звісно, змішувати рідини різних кольорів можна.

Чи страждає фарба від незамерзайки

У багатьох водіїв є така фобія – мовляв, неякісна рідина омивача може пошкодити лак і фарбу на кузові, пластик або вії двірників і гумові ущільнювачі скла. Теоретично таке може бути, але на ділі подібних випадків не зміг пригадати жоден наш консультант-автомеханік. Проте, якщо вас це питання всерйоз непокоїть, купуйте брендові незамерзайки в перевірених торгових точках – у таких препаратів всі агресія спрямована на бруд на склі, а не на фарбу на кузові.

Якщо коротко

Можна сказати, що дорогі брендові незамерзайки зазвичай дійсно кращі за випадкові суміші no name. У тому сенсі що їхня "міцність" завжди відповідає заявленій і вони мають не такий злий аромат, як дешеві. Які у свою чергу являють собою лотерею – можна придбати щось на рідкість смердюче, а можна – більш-менш вдале. І ось в останньому випадку, переконавшись на практиці у тому, що придбана незамерзайка виявилася цілком адекватною, варто повернутись до того ж самого магазину і придбати запас рідини відразу на всю зиму. Щоб не вагатись знову і знову при покупці кожної літрової пляшки.