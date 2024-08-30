Як вибрати акумулятор для автомобіля: кілька простих кроків

Головне, про що треба попередити автомобіліста, який буде підбирати собі АКБ власними силами – слід врахувати кожен пункт відповідності, які ми пропонуємо нижче. Тому що неправильно підібрана батарея може неначе підійти до машини, але згодом з’ясується або її непридатність, або вона достроково вийде з ладу – причому, як це буває, в найбільш незручний момент.

Тип конструкції

Цей параметр цікавий тільки власникам найсучасніших машин, а для більшості водіїв головне тут – не переплатити за надто "модну" батарею. Отже, всі стартерні автомобільні акумулятори – свинцево-кислотні, але не так давно з’явилося два високотехнологічні типи конструкції – AGM та EFB. Акумулятори типу AGM – найновіші і найскладніші, вони призначені для машин з розвиненим електрообладнанням, з великою кількістю додаткових пристроїв, з системою Старт/Стоп та рекуперацією енергії гальмування.

Трошки простіше тип EFB, такі АКБ хоча і близькі за характеристиками до лінійки AGM, але дешевші, бо мають простішу конструкцію всередині. Решту акумуляторів автомобілісти і продавці автомагазинів називають "простими", хоча серед них теж є певна градація за ціною і додатковими поліпшеннями (наприклад, кальцієва група – Ca та Cа+Са). Так ось, батареї AGM та EFB є сенс купувати тільки для машин, яким це рекомендовано заводською інструкцією.

Розміри

Акумулятор повинен поміститися у відведене йому гніздо. Взагалі існує три формати батарей – європейський, азіатський та американський. Всередині кожного є кілька типорозмірів – тобто більші і менші. В Україні найбільш поширені "європейці" габаритами 242х175х190 мм, а найбільш популярні "азіати" на вигляд більш вузькі і більш високі: 232/173/225 мм.

"Плюс" ліворуч чи праворуч

Клеми, що виступають із корпусу АКБ зверху або збоку, мають ту чи іншу полярність – наприклад, плюсова клема може бути ліворуч, а мінусова праворуч, або навпаки. Найчастіше "не та" полярність не дасть змогу підключити проводку автомобіля – банально не вистачить довжини дротів.

Тип кріплення

Існує два типи фіксації АКБ у відведеному їй гнізді. Так зване горішнє – за допомогою двох довгих шпильок і рамки, яка охоплює верхню кришку батареї. І нижнє – це коли батарею тримає невелика пластина, яка притягує її до майданчика за спеціальний виступ на днищі акумулятора. Нюанс у тому, що цього виступу на деяких АКБ немає.

Ємність

Важливий електротехнічний параметр, виражений в ампер-годинах, він має вигляд 55 А*год, 60 А*год, 77 А*год, 100 А*год тощо. Цифра означає запас енергії, який може зберігати в собі акумулятор. Більшу ємність обирати можна, меншу – дуже небажано, бо матимете як мінімум проблеми при запуску двигуна в мороз. З цього параметру взагалі часто розпочинають вибір, але він є трохи застарілим, бо точніше батарею характеризує пусковий струм.

Пусковий струм

Пусковий струм, або струм холодного прокручування, позначається в амперах і означає максимальний електричний струм, який може віддати акумулятор протягом 30 секунд. Це маркуванні має такий вигляд на корпусі: 480А (EN), 560А (EN), 600А (EN), 300A (DIN) і т.д. Зверніть увагу на літери в дужках – при порівнянні різних моделей АКБ вони мають бути однакові, бо це одна з двох методик, за якими здійснюється замір. Цей параметр, нагадаємо, теж показує запас енергії в акумуляторі, і чим пусковий струм більший, тим легше вам буде взимку запускати проморожений двигун.

Якщо коротко

Не хочемо нікого образити, але дуже часто продавці в магазинах запчастин, м’яко кажучи, не дуже добре розбираються в усіх тонкощах підбору акумулятора. Найчастіше вони спираються на габарити, полярність клем і ємність в ампер-годинах. І цього справді буває достатньо, щоб акумулятор якось виконував свої завдання. А те, що він при цьому прослужить вдвоє-втроє менше, ніж прослужив би правильно підібраний за струмом і типом конструкції, продавця часто не хвилює. Тож перед походом в магазин за новою АКБ або перепишіть потрібні дані з заводського мануала машини, або сфотографуйте етикетку на вашій старій батареї – звісно, якщо її робота протягом останніх чотирьох-п’яти років вас цілком задовольняла.