Як вибрати АКБ для сучасного авто на зиму: три головні критерії

Саме напередодні зими автовласники часто починають обирати новий акумулятор для машини. І зрозуміло чому – в морозні дні стартеру потрібно більше енергії для запуску двигуна. Розглянемо вибір нового акумулятора саме з цієї точки зору.

Якщо підходити до підбору акумулятора з точки зору його спроможності запускати холодний двигун після простою на морозі, то треба буде говорити про його електричні параметри. І ми зробимо це, але спочатку нагадаємо про більш загальні моменти.

Параметри підбору АКБ

Крім електротехнічних характеристик, батарея повинна відповідати декільком суто геометричним параметрам – інакше вона банально не зможе зайняти своє місце під капотом (під сидінням, в багажнику тощо).

Розміри та інша геометрія. Фахівці розрізняють європейські, азіатські та американські формати, але достатньо просто обміряти акумулятор і пред’явити у магазині розміри. Наприклад, найчастіше популярні "європейці" мають габарити 242х175х190 мм, а "азіати" (вони вузькі і високі) – 232/173/225 мм. Також важливий порядок розташування клем, які служать для підключення проводки автомобіля: плюсова клема може бути як праворуч, так і зліва (мінусова – відповідно, на протилежному боці). Нарешті, є два види кріплення АКБ до відведеного їй майданчика: верхнє (довгими шпильками та рамкою), та нижнє (невелика пластина притягує АКБ до кузова за спеціальний виступ на його днищі).

Ємність енергії. Електротехнічний параметр для підбору у першому наближенні, виражається в ампер-годинах: 55 А-год, 60 А-год, 77 А-год, 100 А-год і т.д., і означає запас енергії, який може зберігати в собі акумулятор. У заводському мануалі часто вказується саме ця величина – і у нової батареї цей параметр не має бути меншим. Строго кажучи, цей параметр застарілий, бо більш точно батарею характеризує пусковий струм.

Пусковий струм (або струм холодного прокручування стартером). Виражається в амперах і означає максимальний струм, який може віддати батарея протягом 30 секунд: 480А (EN), 560А (EN), 600А (EN), 300A (DIN) і т.д. Літери у дужках – одна з двох методик, за якою здійснюється замір. Чим вище пусковий струм акумулятора, який ви купуєте, тим більш літражний двигун (чи дужче заморожений) може запустити батарея. Майте на увазі, що акумулятори одного типорозміру і однієї ємності (наприклад, 60 А-год) можуть мати різний пусковий струм – і 480А (EN), і 560А (EN). Напередодні зими краще обирати АКБ з більшим струмом.

Тип конструкції. Характеристика, яку почали враховувати тільки останні десять-дванадцять років. В першу чергу вона цікава власникам найсучасніших машин, проте для більшості водіїв тут важливо не переплатити за надто досконалу батарею. Всі стартерні автомобільні акумулятори – свинцево-кислотні, але нещодавно з’явилося два високотехнологічні типи конструкції – AGM та EFB. Тип AGM – найновіший і найскладніший, призначений для машин з розвиненим електрообладнанням, з великою кількістю додаткових пристроїв, з системою Старт/Стоп та рекуперацією енергії гальмування. Тип EFB простіше: ці батареї близькі за характеристиками до лінійки AGM, але дешевші, бо мають простішу конструкцію. Решту акумуляторів відносять до "простого" типу, але серед них теж є градація за додатковими поліпшеннями (скажімо, кальцієва група – Ca та Cа+Са). Якщо завод не вимагає для вашої машини тип AGM чи EFB, купувати їх сенсу немає.

Коротко

Так, акумулятор до сучасної машини має дуже багато нюансів у підборі. Проте, в принципі, пересічному автомобілісту цілком реально і самому розібратись з усіма параметрами (наприклад, уважно прочитавши цю статтю). Але якщо вам не хочеться занурюватись у світ електротехніки, для правильного підбору батареї зверніться за консультацією до професійного автоелектрика. При тому майте на увазі, що деякі майстри старої школи у сучасних типах АКБ розбираються не дуже. І багатьох продавців у магазинах автозапчастин це теж стосується.