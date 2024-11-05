Как выбрать АКБ для современного авто на зиму: три главных критерия

Именно в преддверии зимы автовладельцы часто начинают выбирать новый аккумулятор для машины. И понятно почему – в морозные дни стартеру требуется больше энергии для запуска двигателя. Рассмотрим выбор нового аккумулятора именно с этой точки зрения.

Если подходить к подбору аккумулятора с точки зрения его способности запускать холодный двигатель после простоя на морозе, то придется говорить о его электрических параметрах. И мы сделаем это, но сначала напомним о более общих моментах.

Параметры подбора АКБ

Помимо электротехнических характеристик, батарея должна соответствовать нескольким чисто геометрическим параметрам – иначе она банально не сможет занять свое место под капотом (под сиденьем, в багажнике и т.п.).

Размеры и другая геометрия. Специалисты различают европейские, азиатские и американские форматы, но достаточно просто измерить аккумулятор и предъявить в магазине размеры. К примеру, чаще всего популярные "европейцы" имеют габариты 242х175х190 мм, а "азиаты" (они узкие и высокие) - 232/173/225 мм. Также важен порядок расположения клемм, которые служат для подключения проводки автомобиля: плюсовая клемма может быть как справа, так и слева (минусовая – соответственно, на противоположной стороне). Наконец, есть два вида крепления АКБ к отведенной ей площадке: верхняя (длинными шпильками и рамкой) и нижняя (небольшая пластина притягивает АКБ к кузову за специальный выступ на его днище).

Емкость энергии. Электротехнический параметр для подбора в первом приближении выражается в ампер-часах: 55 А-час, 60 А-час, 77 А-час, 100 А-час и т.д., и означает запас энергии, который может хранить в себе аккумулятор . В заводском мануале часто указывается именно эта величина – и в новой батарее этот параметр не должен быть меньше. Строго говоря, этот параметр устаревший, потому что более точно батарею характеризует пусковой ток.

Пусковой ток (или ток холодной прокрутки стартером). Выражается в амперах и означает максимальный ток, который может отдать батарея в течение 30 секунд: 480 (EN), 560 (EN), 600 (EN), 300 (DIN) и т.д. Буквы в скобках – одна из двух методик, по которой осуществляется замер. Чем выше приобретаемый пусковой ток аккумулятора, тем более литражный двигатель (сильнее замороженный) может запустить батарея. Имейте в виду, что аккумуляторы одного типоразмера и одной емкости (например, 60 Ач) могут иметь разный пусковой ток – и 480А (EN), и 560А (EN). В преддверии зимы лучше выбирать АКБ с большим током.

Тип конструкции. Характеристика, которую начали учитывать только последние десять-двенадцать лет. В первую очередь она интересна владельцам самых современных машин, однако для большинства водителей здесь важно не переплатить слишком совершенную батарею. Все стартерные автомобильные аккумуляторы – свинцово-кислотные, но недавно появилось два высокотехнологичных типа конструкции – AGM и EFB. Тип AGM – новейший и сложный, предназначенный для машин с развитым электрооборудованием, с большим количеством дополнительных устройств, с системой Старт/Стоп и рекуперацией энергии торможения. Тип EFB проще: эти батареи близки по характеристикам к линейке AGM, но дешевле, потому что имеют более простую конструкцию. Остальные аккумуляторы относятся к "простому" типу, но среди них тоже есть градация по дополнительным улучшениям (скажем, кальциевая группа – Ca и Са+Са). Если завод не требует для вашей машины AGM или EFB, покупать их смысла нет.

Кратко

Да, аккумулятор к современной машине имеет очень много нюансов в подборе. Однако, в принципе, рядовому автомобилисту вполне реально и самому разобраться со всеми параметрами (например, внимательно прочитав статью). Но если вам не хочется погружаться в мир электротехники, для правильного подбора батареи обратитесь за консультацией к профессиональному автоэлектрику. При этом учтите, что некоторые мастера старой школы в современных типах АКБ разбираются не очень. И многих продавцов в магазинах автозапчастей это тоже касается.