Як усиновити дитину під час війни: алгоритм дій

Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну значно збільшилася кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Нині чимало українців розмірковують про те, як дати дітям шанс вирости у повноцінній родині.
Детальніше про те, за яких обставин можливо розпочати процедуру усиновлення і які документи необхідні, можна дізнатись в інфографіці від Кабінету міністрів:
Нагадаємо, раніше ми писали, яка поведінка дітей має насторожити батьків.
Крім того, РБК-Україна повідомляло, який одяг, за словами педіатра, не варто купувати новонародженим.
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