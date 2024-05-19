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Як усиновити дитину під час війни: алгоритм дій

Фото: усиновити дитину можна під час війни (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну значно збільшилася кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Нині чимало українців розмірковують про те, як дати дітям шанс вирости у повноцінній родині.

 

Детальніше про те, за яких обставин можливо розпочати процедуру усиновлення і які документи необхідні, можна дізнатись в інфографіці від Кабінету міністрів:

 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, яка поведінка дітей має насторожити батьків.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, який одяг, за словами педіатра, не варто купувати новонародженим.

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Діти