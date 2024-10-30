Як уникнути "скаму" в Інтернеті: основні види шахрайства та способи захисту

Онлайн-шахрайство, або "скам", стало поширеним явищем, яке націлене на крадіжку коштів, персональних даних або навіть облікових записів. Важливо розуміти, як розпізнати такі шахрайства та захистити себе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіберполіцію та МВС України.
Зазначається, що шахраї часто використовують різні психологічні прийоми, щоб спонукати людей відкрити шахрайські посилання та розкривати особисту інформацію.
Фішинг
Зловмисники надсилають повідомлення або електронні листи з фальшивими посиланнями на підроблені сайти, які вимагають дані для входу.
Як уникнути: ніколи не натискайте на підозрілі посилання та завжди перевіряйте відправника.
Псевдолотереї
Шахраї можуть повідомити про нібито виграш у фіктивній лотереї, але, щоб отримати "приз", потрібно надати особисті дані.
Як уникнути: пам’ятайте, що реальні компанії не запитують фінансові дані для видачі виграшу.
Інвестиційні афери.
Обіцяють швидкий дохід за вкладення в сумнівні проєкти. Насправді так звані "інвестиції" втрачаються, але обіцяного доходу взагалі не існує.
Як уникнути: перевіряйте компанію перед інвестиціями та ігноруйте надто привабливі обіцянки.
Шахрайські магазини
Невідомі продають товар, якого реально не існує. Покупці оплачують його, але не отримують замовлення.
Як уникнути: перевіряйте відгуки про продавця та обирайте перевірені платформи для покупок.
Раніше ми розповідали про те, що таке фішинг та як від нього себе убезпечити.
Також у нашому матеріалі ви можете дізнатися про те, що таке вішинг.
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