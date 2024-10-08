Як українцям можна ловити раків, щоб не отримати штраф: поради рибалкам

Заборона на вилов і штрафи

Нагадаємо, в Києві та Київській області вилов річкових раків був заборонений з 5 серпня по 20 вересня 2024 року, оскільки у цей період тривала друга линька членистоногих (коли вони скидають панцир та стають особливо вразливими).

Метою такої заборони, впровадженої також і в деяких інших областях, було збереження популяції раків та відновлення екосистеми водойм.

У Державній екологічній інспекції столичного округу нагадували, що вилов раків у період заборони є грубим порушенням законодавства відповідно до частини 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

За це передбачені як адміністративні штрафи, так і кримінальна відповідальність. Крім того, порушник зобов'язаний відшкодувати завдані природі збитки.

Уточнювалось, що за порушення заборони на вилов раків передбачений штраф у розмірі 196 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 332 грн за одного рака - незалежно від його розміру та ваги).

З метою забезпечення охорони річкових раків під час їх линьки, створення сприятливих умов для виношування ікри, збільшення їх запасів на водоймах, українцям нагадували також про необхідність випуску річкових раків у живому вигляді - у разі їх потрапляння до уловів під час проведення промислового лову та під час здійснення любительського рибальства.

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