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Як українці визначали час без годинника: що для цього у селах використовували в давнину

Субота 12 липня 2025 19:24
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Як українці визначали час без годинника: що для цього у селах використовували в давнину Як у давнину українці орієнтувалися у часі без годинників (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

До появи механічних чи електронних годинників українські селяни вміли точно визначати час за природними ознаками, побутовими звуками та ритмами життя. Ці знання передавалися з покоління в покоління та допомагали жити в гармонії з природою.

Як українці у давнину орієнтувались у часі без стрілок і цифр у давнину, розповідає РБК-Україна.

Орієнтація за сонцем

Найпоширенішим способом визначення часу було положення сонця на небі:

  • Схід сонця вказував на початок робочого дня
  • Полудень визначали, коли тінь від предметів ставала найкоротшою
  • Захід сонця був сигналом до завершення робіт
  • Навіть розташування сонця відносно місцевих орієнтирів - дерев, церков, гір - могло бути "сонячним годинником".

Звуки півня, церков і природи

Півні співали тричі за ніч - це був природний "будильник":

  • перший раз близько опівночі,
  • другий - перед світанком,
  • третій - на схід сонця.

Дзвін церковних дзвонів повідомляв про утреню, обідню службу чи вечірню молитву.

Звуки природи також слугували орієнтирами - наприклад, цвіркуни активні перед дощем або вночі, а птахи замовкали до вечора.

За ритмом роботи й побуту

Селяни добре знали, скільки часу займає певна робота: вичистити стайню, зробити десяток снопів, збігати на криницю.

Побутові справи - молитви, варіння їжі, випікання хліба, випас худоби - також ішли в певному порядку, що давало відчуття "графіку".

Час за тінню та вогнищем

Тінь від хати чи дерева - це найдавніший аналог сонячного годинника.

Увечері визначали час за згоранням полін у печі: знали, що одне поліно горить близько 40 хвилин.

Місячний і зірковий годинник

Уночі орієнтувались за місяцем - його фаза, висота над горизонтом.

Сузір’я на нічному небі (наприклад, положення Великої Ведмедиці) також підказували годину.

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: каталог Національної бібліотеки України, Всеосвіта

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