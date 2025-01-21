Як українці ставляться до біженців та тих, хто опинився в окупації: дані опитування

Українці в цілому позитивно ставляться до біженців від війни. Ставлення до тих, хто опинився в окупації після 24 лютого 2022 року, трохи гірше.

Ставлення до біженців

До біженців, які опинилися за кордоном, повністю толерантним є ставлення 47% опитаних, ще майже 40% згодні, щоб вони поверталися до України (разом 87%). Не хотіли б їх бачити в Україні лише 13%. Середня соціальна дистанція від населення України до біженців дорівнює 3,66.

"Навіть для україномовних українців соціальна відстань не дорівнює 1, приблизно 25% населення не хотіли б бачити їх серед свого найближчого оточення і 5% має ксенофобне ставлення до них. Тому 13% негативного ставлення до біженців не викликає особливого занепокоєння. 87% населення готові допустити біженців у своє найближче оточення, ситуація зі ставленням до біженців є задовільною", - йдеться в

Ставлення до внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

До ВПО українці ставляться краще, ніж до інших груп. Індекс соціальної дистанції 3,20, що суттєво нижче середньої для етнічних груп, готові допустити їх у своє оточення майже 58%, ще 35% погоджуються, що вони мають жити в Україні (разом 93%).

Таким чином 93% населення погоджується допустити ВПО у своє оточення, ксенофобне ставлення до них мають лише 7% (майже стільки ж скільки до україномовних українців). Тому ситуація з ВПО виглядає цілком сприятливою.

Ставлення до українців, які опинилися на окупованій території після 24 лютого 2022

Ставлення до цієї категорії гірше. Індекс соціальної дистанції 3,97, що нижче середньої, готові допустити їх в своє оточення 40,7%, ще 44,6% погоджуються, що вони мають жити в Україні (разом 85%). Ксенофобе ставлення до них мають 15%. Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 20 вересня - 3 жовтня 2024 року серед 989 респондентів.

З 1994 року КМІС проводить дослідження ставлення населення України до деяких етнічних і соціальних груп Це дослідження проводиться за шкалою американського соціолога Еморі Богардуса. Для кожної етнічної групи з переліку респонденти мають відповісти, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками кожної з груп. Це називається соціальною дистанцією.

Мінімальна соціальна дистанція 1 (згоден допустити як члена родини), максимальна 7 (не пускав би в Україну). Часто рівень соціальної дистанції інтерпретують як рівень упереджень до тієї чи іншої групи.