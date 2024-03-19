Як українська ГТС працюватиме без транзиту російського газу: відповідь ОГТСУ

Як зазначається у матеріалі, зараз завершується стрес-тест з роботи без транзиту. За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, попередні результати - позитивні.

Крім того, потужності ГТС будуть задіяні для транспортування природного газу з Європи до ПСГ під час сезону накачування та у зворотному напрямку в осінньо-зимовий період.

"Минулого року з ЄС та Молдови в Україну надійшло понад 4,3 млрд кубометрів природного газу. Це більш ніж удвічі більше, ніж було транспортовано у 2022 році. Основні обсяги надійшли в режимі "митного складу" під час сезону закачування газу в підземні сховища", - повідомили РБК-Україна в Операторі ГТС України.

Крім того, Україна буде залучена до ініціативи "Вертикальний коридор" (розширює Трансбалканський газопровід - ред.), який дозволить транспортувати природний газ із Греції до Молдови та до підземних сховищ в Україні.

"Минулого року через Трансбалканський газопровід було прокачано понад 550 млн куб. м газу, основні обсяги надійшли на зберігання в українські ПСГ. Оцінка ринкового попиту спільно проведена операторами ГТС України, Румунії та Молдови показала потребу 20 млн куб. м на добу для транспортування "Трансбалканським маршрутом до українських підземних газових сховищ. Цей маршрут є стратегічно важливою ланкою, що з'єднує LNG-ринок Південної Європи зі Східною і Центральною Європою, а також з'єднується з українськими ПСГ", - зазначили в ОГТСУ.

Україна розраховує і на активну участь у новому газовому хабі, що формується у південно-східній Європі. Там, зазначають у ОГТСУ, природного газу буде набагато більше, ніж потреба у ньому.

"Це відбуватиметься через розвиток потужностей LNG-терміналів у Греції, розширення азербайджанського експорту та розвитку газовидобування в Румунії. За нашими оцінками, через три-п'ять років тут виникне щонайменше десять мільярдів кубів профіциту газу. Він може зайти в Україну, зберігатися до зими в газосховищах на заході країни та взимку транспортуватися на захід - до Словаччини, Австрії та інших країн Європи", - повідомили в операторі.

Транзитна угода

Поточну транзитну угоду між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом" укладено наприкінці 2019 року терміном на п'ять років. Незважаючи на війну, Україна дозволяє російському газу проходити через свою територію до таких країн, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина.

Українська влада неодноразово заявляла, що не планує продовжувати контракт.

За даними Міненерго, у 2023 році було проведено стрес-тест української газотранспортної системи та підземних газових сховищ. Випробування показали, що система може функціонувати без транзиту.