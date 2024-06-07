Як Україна зможе застосовувати винищувачі Mirage 2000-5 проти окупантів: думка експерта

Винищувачі Mirage 2000-5, які в майбутньому Україна отримає від Франції, можна ефективно використовувати проти окупантів. Вони є носіями далекобійних ракет та авіабомб.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету України Валерій Романенко.

У чому "Міражі" не будуть ефективними

Видання Defense Express, під них не адаптовані ракети "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, які можуть збивати цілі на 160 км, тому "Міраж" не буде ефективним у боях із російською тактичною авіацією.

Також варто відзначити, що його ракета MICA має заявлену дальність у 80 км, а недостатньо сильний радар теоретично могла б компенсувати зв'язка зі шведськими літаками дальньої розвідки Saab 340 AEW, коли за натовською системою Link 16 цілевказівка ​​передається на ракету. При цьому експерт вважає, що дальність ракети залишається слабким місцем.

За його словами, якщо шведські AWACS спробують із ними працювати проти російської авіації, то "авакси" зіб'ють. Не думаю, що їх підводитимуть на такі небезпечні відстані.

"Дальнобійність 80 км - це в ідеальних умовах. Як правило, для 100% поразки потрібно ділити на два, а росіяни не підлітають до лінії фронту навіть на 40-45 км", - зазначив він.

З цієї причини "Міражі" не тягатимуться з російськими літаками на кшталт МіГ та Су.

"Міражі" зможуть вивільнити F-16

При цьому експерт уточнює, що радар RDY, який "бачить" на 130 км., непогано працює за цілями на тлі землі.

"Краще, ніж радари на наших "мигах" та "сушках". Тобто буде корисним саме як винищувач протиповітряної оборони. І ми зможемо вивільнити F-16 від завдань зі знищення крилатих ракет у тилових районах", - пояснив Романенко.

Mirage 2000-5 зможуть збільшити можливості Повітряних сил з ударів далекобійними SCALP.

Удари авіабомбами

Також ці літаки є носіями далекобійних бомб AASM Hammer для ударів по передньому краю.

"Ця зброя аналогічна російським КАБам з уніфікованими модулями планування та корекції. Раніше французи обіцяли, що будуть передавати по 50 таких бомб, а тепер розмови йдуть про 90 на місяць", - наголосив Романенко.

Крім цього "Міражі" зможуть атакувати наземні станції радіолокації противника антирадарними ракетами AS37 Armat. А вони за характеристиками відповідають американським HARM.

"Наприклад, два літаки можуть нести AS37 для прикриття, а чотири - Storm Shadow. Як тільки активується російська ППО, Mirage 2000-5 запускають антирадарні ракети і далекобійним Storm Shadow легше буде прорватися. Або росіяни будуть змушені відключити радари, або радари будуть уражені, – пояснив Романенко.