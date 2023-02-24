ua ru
Пт, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як Україна програла Італії на виїзді та втратила шанси на баскетбольний ЧС-2023: відео

Новость на русском →
Ліворно, П'ятниця 24 лютого 2023 09:29
Як Україна програла Італії на виїзді та втратила шанси на баскетбольний ЧС-2023: відео Фото: Богдан Близнюк проти двох опонентів (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Поразкою баскетбольної національної команди України завершився виїзний матч кваліфікації до чемпіонату світу-2023 проти збірної Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ЧС-2023, кваліфікація, 3-й етап, 11-й тур

Італія – Україна – 85:75 (23:21, 20:22, 15:14, 27:18)

У дебюті зустрічі ніхто з команд не зумів піти у відрив. Проте, в середині стартової чверті італійцям вдався непоганий ривок (11:1), тож з'явився очковий запас. Утім, "синьо-жовті" ще до кінця 10-хвилинки зуміли скоротити відставання до мінімального.

Натомість у другій чверті суперники відривалися максимум на 5-6 очок. У кінцівці краще виглядала збірна України. Як наслідок, на велику перерви команди пішли за рівного рахунку (43:43). У третій 10-хвилинці Італія на піку вела з +8, але підопічні Айнарса Багатскіса вкотре зуміли наздогнати господарів.

Вирішальний удар італійська збірна приберегла на останню чверть. "Скуадра Адзурра" збільшила темп, а Україна підтримувати такі швидкості вже не змогла. Як наслідок, перевага італійців збільшилася до 16-ти пунктів. За такої ситуації "синьо-жовті" змогли лише програти гідніше – 75:85.

Ця поразка поставила хрест навіть на математичних шансах збірної України пробитися на чемпіонат світу. Потенційна перемога над Нідерландами 26 лютого стане втішним призом для "синьо-жовтих". Збірні Іспанії та Італії гарантували путівки на Мундіаль, а Грузія в очному протистоянні з Ісландією визначить четвертого зайвого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Баскетбол Збірна Італії
NEWS
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
DAILY
Рік люті. Як велика війна змінила Україну і нічому не навчила Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Рік люті. Як велика війна змінила Україну і нічому не навчила Росію