Как Украина проиграла Италии на выезде и потеряла шансы на баскетбольный ЧМ-2023: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

ЧМ-2023, квалификация, 3-й этап, 11-й тур

Италия – Украина – 85:75 (23:21, 20:22, 15:14, 27:18)

В дебюте встречи ни одна из команд не смогла уйти в отрыв. Однако, в середине стартовой четверти итальянцам удался неплохой рывок (11:1), поэтому появился очковый запас. Впрочем, "сине-желтые" еще до конца 10-минутки сумели сократить отставание до минимального.

Во второй четверти соперники отрывались максимум на 5-6 очков. В концовке лучше смотрелась сборная Украины. Как следствие, на большой перерыв команды ушли при равном счете (43:43). В третьей 10-минутке Италия на пике вела с +8, но подопечные Айнарса Багатскиса в очередной раз сумели догнать хозяев.

Решающий удар итальянская сборная приберегла на последнюю четверть. "Скуадра Адзурра" взвинтила темп, а Украина поддерживать такие скорости уже не смогла. Как следствие, преимущество итальянцев увеличилось до 16-ти пунктов. В такой ситуации "сине-желтые" смогли лишь проиграть достойнее – 75:85.

Это поражение поставило крест даже на математических шансах сборной Украины пробиться на чемпионат мира. Потенциальная победа над Нидерландами 26 февраля станет утешительным призом для "сине-желтых". Сборные Испании и Италии гарантировали путевки на Мундиаль, а Грузия в очном противостоянии с Исландией определит четвертого лишнего.