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Як Україна могла б використовувати ATACMS та Storm Shadow без обмежень: думка експерта

Ілюстративне фото: союзники забороняють Україні бити по Росії їхніми ракетами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Україна у разі зняття обмежень на удари по Росії могла б використати передані далекобійні ракети ATACMS та Storm Shadow для атак на аеродроми і не тільки.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він зазначив, що зараз, виходячи з подій у Курській області, у РФ все менше можливостей активно застосовувати засоби протиповітряної оборони. Тому для української авіації розширюються можливості застосовувати ракети Storm Shadow/SCALP, які Україна отримує від Британії та Франції.

"Відповідно, якщо говорити про Storm Shadow, ми змогли б завдавати ударів по скупченню ворожої живої сили, техніки та інших об'єктів. Це те, що називається підтримкою операцій з повітря - дуже важливий компонент, який би нам, безумовно, дуже допоміг", - уточнив Мусієнко.

Також, за його словами, якщо США дозволять Україні використовувати ATACMS для ударів по Росії, це рішення не буде запізнілим. Це пов'язано з тим, що авіація РФ з часом з'являється на базах ближче до кордону.

"Це (дозвіл бити ATACMS по території Росії, - ред.) буде діяти як зброя стримування. Саме право бити - важливе право, тому що дає нам перевагу навіть до моменту самого застосування ракет. Тому воно в будь-якому разі посилить нас. Прикро, що це не трапилося раніше, адже ми витрачаємо час. Але тут краще пізно, ніж ніколи”, - вважає експерт.

Заборона на удари по Росії

Нагадаємо, кілька західних країн надають Україні далекобійні ракети, які здатні знищувати цілі у радіусі 300 кілометрів. Постачання відбуваються з умовою, що ЗСУ не використовуватимуть таке озброєння для ударів по території Росії.

Зокрема, США забороняють українським захисникам завдавати ударів по Росії ракетами ATACMS.

При цьому Франція, як заявляв президент Еммануель Макрон, дозволяє бити лише по тим цілям, звідки запускають ракети.

Союзники пояснюють такі заборони страхом ескалації. Але бої в Курській області, які розпочала Україна, можуть змінити їхню думку. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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