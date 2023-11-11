Як удари по Чорнобаївці та мостах наближали визволення Херсона: думку експертів

Як зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко після формування плацдарму для контрнаступу другим етапом операції ЗСУ було знищення місць концентрації окупаційних військ.

"Другий етап полягає в тому, щоб наявними засобами ураження - різною далекобійною та реактивною артилерією - бити по місцях концентрації сил та засобів. Тому ми з вами бачили Чорнобаївку і не лише", - пояснив він.

Варто зазначити, що Чорнобаївка знаходиться за 10 км від обласного центру, її називали воротами до Херсона. Там розташований військовий аеродром, який давав окупантам стратегічну та тактичну перевагу.

У проміжку з березня до серпня українські сили атакували аеродром понад 20 разів. Чорнобаївка стала мемом серед українців. Там було знищено десятки гелікоптерів, інших одиниць військової техніки, склади боєприпасів та передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного округу.

"Росіяни постійно орієнтувалися на великі інфраструктурні об'єкти. Згадати хоча б 2014 рік, коли відразу були захоплені наші аеродроми в Криму та Севастополі. Чому? Тому що це логістичний хаб, який можна використовувати для миттєвого перекидання ресурсів. На Чорнобаївку теж були серйозні надії, але наша авіація та ракетні війська раз-по-раз перетворювали їх на купи металобрухту", - пояснив військовий експерт Владислав Селезньов.

ЗСУ продовжувати бити по складах командних пунктах, вразили військову частину, штаби та казарми. Тоді ж українська армія отримала від партнерів західну артилерію. Так, 19-го липня було завдано удару по Антонівському мосту і системах протиповітряної оборони.

На думку експерта Олександра Мусієнка, появу гаубиць M777 та систем HIMARS можна виділити в умовний третій етап.

"Виконання завдання з облоги та витіснення окупантів із Правобережжя супроводжувалося ударами по Антонівському, залізничному та мосту через Каховську ГЕС. Природно, це призвело до серйозних логістичних проблем. І противник не міг їх вирішити за рахунок понтонних чи баржових переправ через Дніпро", - додав він.