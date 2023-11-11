Як удари по Чорнобаївці та мостах наближали визволення Херсона: думку експертів

Численні удари по Чорнобаївці та мостах у Херсонській області стали одним з головним етапів звільнення Херсона. Не останню роль у цьому зіграла західна артилерія.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Річниця свободи. Як Україна поверталася до Херсона: хроніка унікальної операції".
Як зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко після формування плацдарму для контрнаступу другим етапом операції ЗСУ було знищення місць концентрації окупаційних військ.
"Другий етап полягає в тому, щоб наявними засобами ураження - різною далекобійною та реактивною артилерією - бити по місцях концентрації сил та засобів. Тому ми з вами бачили Чорнобаївку і не лише", - пояснив він.
Варто зазначити, що Чорнобаївка знаходиться за 10 км від обласного центру, її називали воротами до Херсона. Там розташований військовий аеродром, який давав окупантам стратегічну та тактичну перевагу.
У проміжку з березня до серпня українські сили атакували аеродром понад 20 разів. Чорнобаївка стала мемом серед українців. Там було знищено десятки гелікоптерів, інших одиниць військової техніки, склади боєприпасів та передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного округу.
"Росіяни постійно орієнтувалися на великі інфраструктурні об'єкти. Згадати хоча б 2014 рік, коли відразу були захоплені наші аеродроми в Криму та Севастополі. Чому? Тому що це логістичний хаб, який можна використовувати для миттєвого перекидання ресурсів. На Чорнобаївку теж були серйозні надії, але наша авіація та ракетні війська раз-по-раз перетворювали їх на купи металобрухту", - пояснив військовий експерт Владислав Селезньов.
ЗСУ продовжувати бити по складах командних пунктах, вразили військову частину, штаби та казарми. Тоді ж українська армія отримала від партнерів західну артилерію. Так, 19-го липня було завдано удару по Антонівському мосту і системах протиповітряної оборони.
На думку експерта Олександра Мусієнка, появу гаубиць M777 та систем HIMARS можна виділити в умовний третій етап.
"Виконання завдання з облоги та витіснення окупантів із Правобережжя супроводжувалося ударами по Антонівському, залізничному та мосту через Каховську ГЕС. Природно, це призвело до серйозних логістичних проблем. І противник не міг їх вирішити за рахунок понтонних чи баржових переправ через Дніпро", - додав він.
Звільнення Херсонської області
Нагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область.
Детальніше про те, як Україна визволила Херсон від російських загарбників - у матеріалі РБК-Україна.
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