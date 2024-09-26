Як уберегтись від сказу: лікарі дали поради українцям

Цього тижня, а саме 28 вересня пройде Всесвітній день боротьби зі сказом.

Зауважимо, що заразитися сказом можна від диких та свійських тварин через укус, подряпину та мікроушкодження шкіри, контакт зі слизовими оболонками чи через ослинення хворою твариною.

Варто зазначити, що через кров чи сечу тварин сказ не передається.

Що таке сказ

Сказ - це гостре інфекційне вірусне захворювання тварин і людей, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб людини. Характеризується запальними процесами (енцефаліт) та тяжким ураженням центральної нервової системи з можливою смертю.

Щоб попередити летальні випадки, вкрай необхідно вчасно отримати кваліфіковану медичну допомогу. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів стає невиліковним - 100% хворих людей помирають.

Що робити, якщо вас укусила тварина:

Ретельно промийте рану чистою водою з милом .

. Нанесіть антисептик. Закрийте рану чи подряпину чистою пов’язкою.

Зверніться по медичну допомогу до найближчого травмпункту, аби рану належним чином обробили та вирішили ваші подальші дії.

Лікар травмпункту огляне пацієнта та при потребі призначить курс антирабічної вакцини.

Вакцина проти сказу запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків. Головне почати курс лікування не пізніше 14-го дня з моменту укусу.

Про "40 уколів в живіт" не йдеться. Зазвичай графік вакцинації складається з 5 щеплень: у день звернення до лікаря, а потім на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й і 90-й дні.

У разі небезпечної локалізації укусів (обличчя, шия, голова, пальці рук, промежина), множинних або дуже глибоких поодиноких укусів, попадання слини на слизові оболонки, будь-яких ушкоджень, завданих хижими тваринами, кажанами і гризунами, коли є ризик короткого інкубаційного періоду, окрім вакцини застосовують і людський антирабічний імуноглобулін.

Інкубаційний період може скоротитися до 7 діб - це менше, ніж час вироблення поствакцинального імунітету. Якщо з моменту контакту із твариною минуло більше ніж три доби, антирабічний імуноглобулін не застосовують.

"В кожній області є антирабічна вакцина, вона є якісною й безоплатною, тож пацієнт не має платити за таку вакцинацію", - зауважили в МОЗ.