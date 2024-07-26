Як уберегти колеса авто на нерівній дорозі: кілька неочевидних порад

На жаль, нерівних автошляхів у нас ще більше, ніж хотілося б водіям. І при тому невдала зустріч колеса з вибоїною може призвести до аварії – через втрату контролю над машиною. Кілька прийомів їзди по розбитому асфальту стануть вам в нагоді під час далеких мандрівок.

Добре це чи погано, але багато які з сучасних автомобілів навіть по нерівній дорозі їдуть доволі комфортно. Це притуплює пильність водія, який дозволяє собі рух на повному ходу скрізь без розбору, у тому числі і там, де цього робити не варто. Рано чи пізно недосвідчений, але самовпевнений драйвер отримує урок і змінює своє ставлення до якості шляху і швидкісного режиму, але ціна цього знання іноді виявляється надто високою.

І підвищує її часом саме особливість сучасних коліс – великий діаметр диска при малій висоті профіля покришки. Таку шину легко зім’яти о грубий край вибоїни аж до закраїни диска, яка буквально прорубує тонку боковину шини. З якої миттєво виходить повітря і машину тут же може різко кинути вбік. Про те, що гуму після цього доведеться викинути, а диск відправити в ремонт ми вже не говоримо. Набагато страшніше те, що миттєва і несподівана втрати тиску у колесі призводить до неконтрольованого розвороту машини. І добре, якщо в результаті не станеться вильоту на зустрічну чи сусідню смуги руху.

Як не пошкодити колеса на поганій дорозі

Всі секрети зводяться до збільшення концентрації уваги за кермом і напрацювання кількох елементарних навичок.

Ви не самі . Перш за все запам’ятайте, що багато які з маневрів навколо ям на проїзній частині можуть призвести до виїзду на зустрічну смугу чи до створення перешкоди для машин, які їдуть позаду вас. Тож перш ніж почати об’їжджати вибоїну чи різко гальмувати перед нею, переконайтеся, що ані ззаду, ані ліворуч, ані ззаду-ліворуч від вас немає інших машин;

. Перш за все запам’ятайте, що багато які з маневрів навколо ям на проїзній частині можуть призвести до виїзду на зустрічну смугу чи до створення перешкоди для машин, які їдуть позаду вас. Тож перш ніж почати об’їжджати вибоїну чи різко гальмувати перед нею, переконайтеся, що ані ззаду, ані ліворуч, ані ззаду-ліворуч від вас немає інших машин; Швидкість . Найнадійніший спосіб уберегти колеса від зiм’яття і руйнації - зниження швидкість, причому не соромтеся пригальмувати іноді і до нуля. Побачивши попереду підозрілу з точки зору якості ділянку, уповільнюйтесь до 30 – 50 км/год. Менша швидкість дає дві переваги. На ній можна завчасно побачити перешкоду і мати більше часу на реакцію кермом і педалями, а по-друге, наслідки зустрічі колеса з вибоїною, якщо вона таки станеться, будуть не такими тяжкими;

. Найнадійніший спосіб уберегти колеса від зiм’яття і руйнації - зниження швидкість, причому не соромтеся пригальмувати іноді і до нуля. Побачивши попереду підозрілу з точки зору якості ділянку, уповільнюйтесь до 30 – 50 км/год. Менша швидкість дає дві переваги. На ній можна завчасно побачити перешкоду і мати більше часу на реакцію кермом і педалями, а по-друге, наслідки зустрічі колеса з вибоїною, якщо вона таки станеться, будуть не такими тяжкими; Не гальмуйте просто перед дефектом дороги. Не можна щоб колеса зустрічались з ямою чи асфальтовим пагорбом при загальмованих колесах. Тому що в такому випадку пружини підвіски будуть у стисненому стані і не погасять всю енергію удару. Та ще й при гальмуванні центр мас авто зміщується додатково на передні колеса, і їхній удар о краї ями буде ще злішим. Відпустити гальма в останню мить перед самою вибоїною психологічно непросто, але цьому недовго навчитись;

Не можна щоб колеса зустрічались з ямою чи асфальтовим пагорбом при загальмованих колесах. Тому що в такому випадку пружини підвіски будуть у стисненому стані і не погасять всю енергію удару. Та ще й при гальмуванні центр мас авто зміщується додатково на передні колеса, і їхній удар о краї ями буде ще злішим. Відпустити гальма в останню мить перед самою вибоїною психологічно непросто, але цьому недовго навчитись; Не піддавайтесь на провокації. На нерівній ділянці завжди знайдеться бодай один "гонщик", який буде летіти по вибоїнах настільки азартно, що і вам захочеться так їхати само. Але дотримуйтесь своєї тактики подолання перешкод, адже у вашого супершвидкого колеги справді можуть бути вагомі причини впевнено рухатись по зруйнованому асфальту: масивніші за ваші колеса, шини високого профілю, налаштована на бездоріжжя підвіска тощо;

Коротко

Дивлячись правді у вічі, слід визнати, що в нашій країні за кермом не можна розслаблюватись навіть на найновішій трасі і в годину найменшого трафіку. Тому що несподіванок від шляховиків та сусідів за потоком можна чекати буквально щомиті. А щоб не втомлюватись від надмірного напруження уваги протягом довгого часу, тримайте у далекій дорозі трохи меншу швидкість. Саме вона, невисока швидкість, вирішує багато проблем на дорозі.