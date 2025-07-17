Як тіньовий ринок оренди ускладнює житлову реформу: пояснення Верховної Ради

На законодавчому рівні для її проведення плануються зміни до десятків законів, що нині регулюють ринок оренди. Водночас без зміни податкових правил для орендодавців процес детінізації зрушити з місця буде складно, а отже і реалізувати успішну житлову реформу.

Вона переконана: без детінізації ринку оренди реалізувати успішну житлову реформу буде складно. Адже соціальна оренда - її невід’ємна частина. Соціальна оренда, пояснила Шуляк, це доступне житло, коли витрати на оренду не перевищують 25-30% доходу родини. Але такий механізм неможливо запустити без чіткого розуміння реальної картини ринку.

За словами Олени Шуляк, у пояснювальній записці до законопроєкту №12377, який Верховна Рада ухвалила у першому читанні 16 липня, вказано: 90% ринку оренди в Україні перебуває в тіні. Але фактично ця цифра може сягати й 99%.

Водночас Шуляк акцентує: жорстке державне регулювання не є рішенням. Більше того, міжнародний досвід вже досить показово свідчить, що надмірне втручання держави лише шкодить. Один з найбільш показованих кейсів - Аргентина.

"Там запровадили обмеження: мінімальний термін договору - три роки, заборона валютних розрахунків, фіксація вартості оренди. У результаті кількість доступних квартир у столиці зменшилася вдвічі, кожна сьома стояла порожня, а ціни злетіли настільки, що дешевше стало жити в готелі", - пояснила Шуляк.

І додала: лише після скасування обмежень ринок почав повертатися до нормальної роботи.

Олена Шуляк переконана, що один з найбільш ефективних шляхів - це створення стимулів для добровільної легалізації оренди. Сьогодні, пояснила парламентарка, орендодавці не хочуть "світити" доходи, бо не готові платити 18% ПДФО і 5% військового збору. І це можна подекуди зрозуміти, оскільки для багатьох ця сума дуже велика. Тому вже зараз на рівні податкового комітету та міністерств вже ведуться дискусії щодо зменшення податкового навантаження, адже 23% оподаткування, переконана нардепка, не виведе ринок оренди з тіні ніколи.

"Повинна бути певна фіксована ставка. Раніше звучала цифра у 5%, але про 5% ми точно не домовимось. Але хоча б 5% плюс військовий збір, тоді вже можна буде говорити предметно. Також мені здається, що це буде так, як свого часу було з інвентаризацію земельних ділянок, коли зросли надходження, як земельний податок. З орендою маємо схожу історію: як тільки буде менше оподаткування, ринок можна буде вивести з тіні", - допускає Олена Шуляк.

Парламентарка також зазначила, що експерти ринку нерухомості вважають доцільною ініціативу з оподаткування цифрових платформ, що опосередковано беруть участь в оренді, таких як Booking чи Airbnb.

"Спеціалісти вважають доцільним зобов’язати звітувати та запровадити ставку в 5%, що б дозволило легалізувати хоча б невелику частину ринку", - наголосила вона.

Уже зараз, зазначила Шуляк, темпам діджиталізації України можуть позаздрити багато країн. Більше того, за даними досліджень, Україна зараз входить у ТОП-10 країн за рівнем цифровізації. Тому експерти ринку припускають, що вже за 5-10 років квартири будуть орендувати переважно через цифрові сервіси, як це свого часу сталося на ринку таксі.

На законодавчому рівні, пояснила Олена Шуляк, вже є чіткий план дій щодо соціальної оренди в контексті житлової реформи і невідʼємно повʼязаної з нею детінізацією ринку оренди. Насамперед, це:

Ухвалення рамкового законопроєкту №12377, що запускає реформу житлової політики, яке відбулося 16 липня;

Ухвалення законопроєкту щодо соціального житла, над створенням якого вже працюють;

Напрацювання та ухвалення законопроєкту про управління житловим фондом

Окремий пакет законопроєктів, які стосуватимуться ринку оренди житла.

"Потрібно змінювати десятки законів. Але найголовніше зрозуміти - соціальна оренда працюватиме не так ефективно в умовах нинішнього оподаткування. Тому система потребує глибокого перегляду", - підсумувала Олена Шуляк.