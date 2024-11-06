Як світова економіка реагує на перемогу Трампа, до чого тут український бізнес і що буде з гривнею

Як вибори в США впливають на світові ринки

Світові ринки бурхливо реагують на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах в США.

Американський долар демонструє упевнений ріст щодо низки світових валют – наймасштабніше укріплення з березня 2020 року. За даними Reuters на 16:32 (по Києву), просідання основних валют світу щодо долара США виглядало наступним чином: євро – (-)2,09%, британський фунт – (-)1,43%, японська ієна – (-)1,71%, китайський юань – (-)1,02%.

Слідом за доларом ростуть світові фондові індекси, але не всі. Так, британський FTSE 100 виріс на 0,23%, японський Nikkei 225 – на 2,61%. А от Euro Stoxx 50 – фондовий індекс, що складається з 50 найбільших підприємств країн єврозони, – знизився на 0,77%.

Ріст фондових індексів супроводжується висхідною динамікою на ринку акцій по всьому світу.

А от на ринку сировини спостерігається відчутний спад. Так, золото подешевшало на 2,85%, мідь втратила в ціні 3,44%, а нафта марки Brent – 1,76%.

На цьому тлі ринок криптовалют продемонстрував очікуваний ціновий сплеск. Так, біткоїн оновив цінові максимуми, наблизившись впритул до позначки в 75 тис. доларів за монету. Це не стало сюрпризом ні для кого, оскільки Трамп відомий своїми ліберальними заявами щодо перспектив крипторинку, представники якого своєю чергою активно підтримували політика на цих виборах.

Достатньо, наприклад, згадати декілька скандальних намірів, які свого часу Трамп публічно пообіцяв реалізувати у випадку обрання президентом. Серед них, зокрема: звільнити голову Комісії США з цінних паперів і бірж (SEC) Генрі Генслера в перший же день на президентській посаді; створити "Національний резерв біткоїнів"; зробити США "світовою столицею біткоїнів"; відмінити податок на приріст капіталу в біткоїнах; підтримувати майнінг біткоїнів у США; відмінити антикриптовалютне регулювання; сформувати "консультативний комітет по біткоїну і криптовалютах"; захистити право на самостійне зберігання криптовалюти; відмовитись від випуску цифрової валюти центрального банку США (CBDC).

Ростуть активи і в країні-агресорці. За даними The Moscow Times, від ранку на новинах про результати виборів у США виріс Індекс Московської біржі, а також дорожчають акції найбільших компаній – Сбєрбанк, Газпром, Новатек, ВТБ, НЛМК, Сургутнєфтєгаз, Лукойл, Транснєфть, Совкомфлот, Аерофлот.

Як вибори в США впливають на українську економіку

На цьому тлі український борговий ринок також демонструє відчутний ріст. Зокрема, зростають в ціні єврооблігації та ВВП-варанти України. Але, на жаль, очікувано просідає курс гривні.

А котирування акцій окремих українських компаній на іноземних біржах і взагалі б’ють рекорди. Так, акції гірничорудної компанії Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі виросли на 35%, акції агрохолдингу МХП виросли там же на 3,45%. На Варшавській фондовій біржі акції української компанії "ІМК" подорожчали на 2,36%, а "Астарти" – на 0,63%.

Опитані РБК-Україна експерти зазначають, що ріст в ціні український активів, швидше за все, пов’язаний з очікуваннями світових інвесторів на швидке закінчення війни в Україні, що так переконливо останні місяці "продавав" своїм виборцям Дональд Трамп. Але зазначений ріст – це швидше результат короткочасної емоційної реакції ринку, аніж продукт глибокого аналізу ситуації в Україні. Що буде далі – то велика загадка, попереджає керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій. Дональд Трамп уособлює собою велику невизначеність, в першу чергу геополітичну. Але для інвесторів "мир не важливо якою ціною" – то фактор оптимізму.

"Наразі не йдеться про ринкові прогнози. Швидше за все мова йде про поверхневу імпульсивну реакцію ринку на результати виборів, виходячи з передвиборчих обіцянок Трампа щодо швидкого закінчення воєнних дій в Україні", – говорить експерт.

Саме на цьому оптимізмові міжнародних інвесторів наразі помітно зростає вартість українських єврооблігацій та ввп-варантів, погоджується з колегою голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко. Мова не йде про надзвичайно велику ліквідність, але це вже добрий знак для українського бізнесу.

Разом з тим українська гривня через укріплення долара наразі знаходиться під тиском. Особливо відчутно це було в перші години після закінчення американських виборів. В другій половині дня 6 грудня – чи то внаслідок зусиль Національного банку, чи як результат саморегулівної дії ринку – тиск на гривню послабився, описує ситуацію фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Надалі все залежатиме від дій НБУ, у якого є достатньо резервів та інструментів впливу на валютний ринок для утримання курсу гривні від значного просідання.

Щодо подальших економічних перспектив України – наразі, констатує співрозмовник видання, через американські вибори в світовій економіці склалась неоднозначна ситуація, зокрема й для нашої країни. В той час, як ринок в США, частково в Україні та Росії налаштований оптимістично, – ринки Європи і Азії "знаходяться в розпачі".

"Євро – падає. Економічна політика Трампа – очікувано протекціоністська. Отже, Європа, яка зараз знаходиться не в найкращій економічній формі, буде стагнувати. А оскільки Європа – головний економічний партнер України, то варто чекати на падіння попиту й на українські товари. Все це стримуватиме економіку України", – застерігає аналітик.

Що стосується бюджетних перспектив України і можливостей Національного банку утримувати курс гривні – вони в першу чергу залежатимуть від обсягів та графіку надходжень фінансової допомоги від наших партнерів. І політика США щодо війни в Україні, безперечно, впливатиме на ситуацію.

"Так чи інакше, перспектива "заморозки" війни в Україні вимагатиме відміни валютних обмежень. Це потрібно буде для відновлення нормальної роботи валютного ринку, через механізми якого можна буде залучати значні кошти інвестицій для відбудови країни. Послаблення валютних обмежень буде сильним фактором тиску на курс гривні", – прогнозує співрозмовник РБК-Україна.

Що ж стосується можливого непередбачуваного впливу "фактора Трампа" на світову політику й економіку, а з ними – й на українську, то тут потрібно бути готовими до швидких і нестандартних кроків в умовах волатильності фінансових ринків. На думку співзасновника First Kyiv Investment Club, викладача Единбурзької бізнес-школи Івана Компана, не дивлячись на короткострокову оптимістичну реакцію світових ринків на результати виборів у США, – довгострокові економічні перспективи можуть бути не настільки райдужні, як зараз здається. І до цього просто потрібно бути готовими. Але простих і одночасно ефективних рішень тут немає.