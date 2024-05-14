Як Світоліна драматично Сабаленко на Italian Open програла: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Internazionali BNL d'Italia, 4-й раунд

Світоліна – Сабаленко – 1:2 (6:4, 1:6, 6:7)

Українка краще стартувала та з брейком створила невеликий гандикап до середини першого сету (3:1). Утім, Сабаленко прийшла до тями та вирівняла становище. Щоправда, щойно білоруська тенісистка зрівняла рахунок, Світоліна відразу ж взяла її подачу.

Другий брейк додав першій ракетці України впевненості. Вона зосередилася на власних подачах і фактично не надала опонентці жодного шансу. Світоліна виграла обидва гейми (по 40:15) та повела за партіями.

Проте, другий сет став холодним душем для української тенісистки. Сабаленко виграла чотири гейми зі старту та лише після цього дозволила суперниці розмочити рахунок. Однак, не більше. Світоліна вирішила зекономити сили на вирішальний сет.

Там пристрасті досягли вершини. Лідерство кілька разів переходило з рук у руки – 2:0, 3:5. Зрештою, дійшло до справжньої драми. За рахунку 6:5 на власну користь українка мала два матчболи на подачах Сабаленко, але реалізувати перевагу не змогла. Довелося грати тай-брейк.

Першою матчбол не реалізувала білоруска. Далі "взаємністю" відповіла і Світоліна. За рахунку 7:8 українська тенісистка могла повернутися в гру на власній подачі, але прикро поступилася і зачохлила ракетку в Італії.