Как Свитолина драматично Соболенко на Italian Open проиграла: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Internazionali BNL d'Italia, 4-й раунд

Свитолина – Соболенко – 1:2 (6:4, 1:6, 6:7)

Украинка лучше стартовала и с брейком создала небольшой гандикап к середине первого сета (3:1). Впрочем, Соболенко пришла в себя и выровняла положение. Правда, как только белорусская теннисистка сравняла счет, Свитолина сразу же взяла ее подачу.

Второй брейк придал первой ракетке Украины уверенность. Она сосредоточилась на своих подачах и фактически не предоставила оппонентке ни единого шанса. Свитолина выиграла оба гейма (по 40:15) и повела по партиям.

Однако второй сет стал холодным душем для украинской теннисистки. Соболенко выиграла четыре гейма со старта и только после этого позволила сопернице размочить счет. Однако не больше. Свитолина решила сэкономить силы на решающем сете.

Там страсти достигли вершины. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки – 2:0, 3:5. Наконец, дошло до настоящей драмы. При счете 6:5 в свою пользу у украинки были два матчбола на подачах Соболенко, но реализовать преимущество она не смогла. Пришлось играть тай-брейк.

Первой матчбол не реализовала белоруска. Далее "взаимностью" ответила и Свитолина. При счете 7:8 украинская теннисистка могла вернуться в игру на собственной подаче, но досадно уступила и зачехлила ракетку в Италии.