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Як суверенній державі. Байден схвалив виділення Тайваню 80 млн доларів допомоги

Четвер 31 серпня 2023 07:49
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Як суверенній державі. Байден схвалив виділення Тайваню 80 млн доларів допомоги Фото: США передасть Тайваню 80 млн доларів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент США Джо Байден схвалив виділення 80 млн доларів Тайваню у рамках програми Іноземного військового фінінсування (FMF).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Допомога буде використовуватися для зміцнення можливостей самооборони Тайваню за допомогою спільної та комбінованої оборонної спроможності та підвищення обізнаності про морську область і можливості безпеки на морі", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо те, що зазвичаай допомогу у рамках FMF отримують саме суверенні держави, що, очевидно, вказує на позицію США щодо Тайваню.

США і Тайвань

США активно підтримують Тайвань у боротьбі з Китаєм. Америка вважає острів суверенною демократією, тоді як КНР не погоджується з такими заявами і заявляє про свої права на цю територію.

За даними розвідки Сполучених Штатів, Китай готує силовий сценарій захоплення Тайваню, проте намагається уникнути такого перебігу подій, і віддав би перевагу мирному возз'єднанню.

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що війна за Тайвань була б руйнівною, адже конфлікт вплине на світову економіку так, як ми не можемо уявити. Водночас, США продовжують допомагати Тайваню - наприклад, влітку Америка оголосила про пакет допомоги країні у розмірі 345 млн доларів.

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Тайвань Сполучені Штати Америки
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