Як створювали перший "Запорожець": ТОП-5 маловідомих фактів

Про перший український легковий автомобіль - ЗАЗ-965 - створено чимало анекдотів, але ще більше легенд і стереотипів. Сьогодні поговоримо про те, як насправді народжувався перший "Запорожець".

На щастя, сьогодні є доступ до першоджерел і конструкторської документації, тож оцінити першу масову машину, що вироблялася на території України, можна як без псевдопатріотичного пафосу, так і без зверхнього критиканства.

У середині 1950-х, коли розпочалося проектування 965-го, це мала бути невелика революція на споживчому ринку – конструкторам доручити створити першу в країні машину, в теорії доступну кожній родині.

"Запорожець" міг бути "інвалідкою"

Творці майбутнього ЗАЗика довго вирішували, яким концептуально йому бути. Справа у тому, що в розореній Другою світовою війною Європі на той час масовим транспортом були мотоколяски – такі, як у нашій країні видавали ветеранам з важкими травмами. Тож конструктори майбутнього "Запорожця" всерйоз розглядали і такий варіант. На щастя, випробовування дослідних прототипів показали, що тендітна конструкція мотоколясок не підходить до повсякденної експлуатації – недовговічний мотоциклетний двигунець, 10-дюймові коліщатка і спрощений кузов не дозволяв їм стати сімейним авто.

"Запорожця" не зідрали

Всупереч твердженням "знавців", ЗАЗ-965 не повторює конструкцією жодну іномарку. Так, він має основні конструктивні рішення, типові для свого часу: моноблок двигун-коробка передач-головна передача, торсіонна передня підвіска, задньомоторне компонування, але це можна сказати і про будь-яку іншу машину, адже на 100 % оригінальних автомобілів не існує в принципі. Єдине, що можна закинути "горбатому" в цьому плані – його передок схожий на менший за нього Fiat 600 (1955 р.), але на цьому "копіювання" завершується.

ЗАЗик крутіше конкурентів

У 1959-му, побудовавши кілька прототипів "Запорожця" в металі, інженери провели масштабні порівняльні випробування (пробіг 25 тисяч кілометрів) разом з кількома іномарками-однокласниками: BMW 600, Citroen 2CV, Fiat 600, Fait 500, Daf 600, Lloyd LP600, NSU Prinz, Trabant P50. На фоні цих шанованих конкурентів "Запорожець" показав себе як один з найбільш потужних і найбільш динамічних, найбільш витривалим в плані ресурсу ходової, найбільш комфортабельним при русі по нерівних шляхах і найбільш щедро укомплектованим. Звісно, мінуси теж виявили: зависока витрата пального (5,5 л/100 км) і потреба у більш частому обслуговуванні підвіски. Випробовувачі відзначили також феноменальну прохідність ЗАЗа на путівцях, хоча ми не думаємо, що цього зі свого боку прагнули конструктори Fiat`ів, BMW та інших…

Насправді він великий

ЗАЗ-965 – аж ніяк не маленька і тісна машина. Оскільки його проектували як універсальну сімейну модель (а не суто міський автомобільчик), його салон, на відміну від багатьох конкурентів, зробили повноцінно чотиримісним, причому всі четверо мали простору з запасом. Вищезгадані тести показали, що “Запорожець” – найбільш просторий серед усіх однокласників за усіма основними параметрами: довжина салону (1840 мм), ширина салону (1 300 мм), простір над головою. Власне, кожен, хто сидів у ЗАЗику спереду, підтвердить, що ноги в ньому можна витягнути буквально на повну…

Двигун як у Porsche

Для першого ЗАЗа обрали двигун з повітряним охолодженням, що сьогодні сприймається як такий собі економ-варіант. Насправді на ту пору це рішення було цілком у конструкторських трендах, таку систему мали Volkswagen, Skoda, Tatra, Citroen, Chevrolet і навіть Porsche. Двигун-"повітряник" дає чималі переваги в експлуатації, але спроектувати його складніше. До речі, остання обставина і стала причиною того, що ми сьогодні їздимо на моторах з рідинним охолодженням (останньою з названих марок від "повітряників" відмовилася Porsche – вже у 1998 р., навіть після ЗАЗів).

Коротко

Так, "горбатий" не був ідеальним: двигун перегрівався, в салоні було холодно, олива крапала на дорогу. Але в його недоліках винна не конструкція, а рівень технологій у тодішньому вітчизняному автопромі – як тепер кажуть, якість складання. Проте він справді був доступним для багатьох родин і відкрив мільйонам громадян щастя свободи переміщення скрізь, де є хоч якісь натяк на дорогу.