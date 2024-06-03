Как создавали первый "Запорожец": ТОП-5 малоизвестных фактов

О первом украинском легковом автомобиле – ЗАЗ-965 – создано немало анекдотов, но еще больше легенд и стереотипов. Сегодня поговорим о том, как действительно рождался первый "Запорожец".

К счастью, сегодня есть доступ к первоисточникам и конструкторской документации, поэтому оценить первую массовую машину, производившуюся на территории Украины, можно как без псевдопатриотического пафоса, так и без пренебрежительного критиканства.

В середине 1950-х, когда началось проектирование 965-го, это должна была быть небольшая революция на потребительском рынке – конструкторам поручить создать первую в стране машину, в теории доступную каждой семье.

"Запорожец" мог быть "инвалидкой"

Создатели будущего ЗАЗика долго решали, каким концептуально ему быть. Дело в том, что в разоренной Второй мировой войной Европе в то время массовым транспортом были мотоколяски – такие, как в нашей стране выдавали ветеранам с тяжелыми травмами. Так что конструкторы будущего "Запорожца" всерьез рассматривали и такой вариант. К счастью, испытания опытных прототипов показали, что хрупкая конструкция мотоколясок не подходит к повседневной эксплуатации – недолговечный мотоциклетный двигатель, 10-дюймовые колесики и упрощенный кузов не позволял им стать семейным авто.

"Запорожец" не содрали

Вопреки утверждениям "знатоков", ЗАЗ-965 не повторяет конструкцией ни одну иномарку. Да, он имеет основные конструктивные решения, типичные для своего времени: моноблок двигатель-коробка передач-главная передача, торсионная передняя подвеска, заднемоторная компоновка, но это можно сказать и о любой другой машине, ведь на 100% оригинальных автомобилей не существует в принципе. Единственное, в чем можно упрекнуть "горбатого" в этом плане – его передок похож на меньший Fiat 600 (1955 г.), но на этом "копирование" заканчивается.

ЗАЗик круче конкурентов

В 1959-м, построив несколько прототипов "Запорожца" в металле, инженеры провели масштабные сравнительные испытания (пробег 25 тысяч километров) вместе с несколькими иномарками-одноклассниками: BMW 600, Citroen 2CV, Fiat 600, Fait 500, Daf 600, Lloyd LP600, NSU Prinz, Trabant P50. На фоне этих уважаемых конкурентов "Запорожец" показал себя как один из самых мощных и динамичных, наиболее выносливым в плане ресурса ходовой, наиболее комфортабельным при движении по неровным путям и наиболее щедро укомплектованным. Конечно, минусы тоже обнаружили: высокий расход горючего (5,5 л/100 км) и потребность в более частом обслуживании подвески. Испытатели отметили также феноменальную проходимость ЗАЗа на проселках, хотя мы не думаем, что к этому со своей стороны стремились конструкторы Fiat`ов, BMW и прочих…

На самом деле он большой

ЗАЗ-965 – отнюдь не маленькая и тесная машина. Поскольку его проектировали как универсальную семейную модель (а не сугубо городской автомобильчик), его салон, в отличие от многих конкурентов, сделали полноценно четырехместным, причем все четверо имели места с запасом. Вышеупомянутые тесты показали, что "Запорожец" - самый просторный среди одноклассников по всем основным параметрам: длина салона (1840 мм), ширина салона (1300 мм), пространство над головой. Собственно, каждый, кто сидел в ЗАЗике спереди, подтвердит, что ноги в нем можно вытянуть буквально по полной…

Двигатель как у Porsche

Для первого ЗАЗа выбрали двигатель с воздушным охлаждением, который сегодня воспринимается как эконом-вариант. На самом деле это решение было вполне в конструкторских трендах, такую ​​систему имели Volkswagen, Skoda, Tatra, Citroen, Chevrolet и даже Porsche. Двигатель-"воздушник" дает немалые преимущества в эксплуатации, но спроектировать его сложнее. Кстати, последнее обстоятельство и послужило причиной того, что мы сегодня ездим на моторах с жидкостным охлаждением (последней из названных марок от "воздушников" отказалась Porsche – уже в 1998 г., даже после ЗАЗов).

Коротко

Да, "горбатый" не был идеальным: двигатель перегревался, в салоне было холодно, масло капало на дорогу. Но в его недостатках виновата не конструкция, а уровень технологий в тогдашнем отечественном автопроме – как теперь говорят, качество сборки. Однако, он действительно был доступен для многих семей и открыл миллионам граждан счастье свободы передвижения везде, где есть хоть какой-то намек на дорогу.