Як не стати жертвою шахраїв в інтернеті: 4 важливі поради

Підозрілі сервіси

Не користуйтеся незнайомими сервісами або занадто привабливими пропозиціями. Найчастіше, шахраями виявляються саме ті продавці, що пропонують найнижчі ціни.

Використовуйте післяплату

Якщо ви хочете купити щось в інтернет-магазині - не робіть великих передоплат. Бо в такому разі, потрапивши на шахраїв, ви можете взагалі не отримати свою покупку і втратити свої кошти. Безпечніше використовувати післяплату. Це спосіб оплати, при якому ви сплачуєте за товар після того, як переконаєтеся у його наявності та справності.

Надійний пароль

Створюйте складні паролі: використовуйте комбінації великих та малих літер, цифр і спеціальних символів. Найкраще – використовувати фрази або паролі, які не пов'язані з особистою інформацією. Окрім цього, для різних акаунтів у соцмережах краще підібрати індивідуальний пароль. У цьому випадку, якщо один із ваших профілів “взломають”, інші будуть надійно захищені.

Не надавайте особисті дані

Не надавайте особисті дані на незнайомих сайтах. А також, у жодному разі не повідомляйте термін дії вашої платіжної картки, CVV-код, свій номер паспорта, індивідуальний податковий номер та секретні банківські SMS-паролі. Бо з цією інформацією хакери можуть зробити все що завгодно, навіть викрасти усі ваші заощадження.

Якщо ви все ж стали жертвою шахраїв в інтернеті, перше, що потрібно зробити - звернутися на лінію 102.