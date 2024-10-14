Як не стати жертвою шахраїв в інтернеті: 4 важливі поради

Роблячи покупки в інтернет-магазинах, українцям слід зважати на низку правил аби захиститися від шахраїв. Зокрема, не слід надавати особисті дані на незнайомих сайтах.

Підозрілі сервіси

Не користуйтеся незнайомими сервісами або занадто привабливими пропозиціями. Найчастіше, шахраями виявляються саме ті продавці, що пропонують найнижчі ціни.

Використовуйте післяплату

Якщо ви хочете купити щось в інтернет-магазині - не робіть великих передоплат. Бо в такому разі, потрапивши на шахраїв, ви можете взагалі не отримати свою покупку і втратити свої кошти. Безпечніше використовувати післяплату. Це спосіб оплати, при якому ви сплачуєте за товар після того, як переконаєтеся у його наявності та справності.

Надійний пароль

Створюйте складні паролі: використовуйте комбінації великих та малих літер, цифр і спеціальних символів. Найкраще – використовувати фрази або паролі, які не пов'язані з особистою інформацією. Окрім цього, для різних акаунтів у соцмережах краще підібрати індивідуальний пароль. У цьому випадку, якщо один із ваших профілів “взломають”, інші будуть надійно захищені.

Не надавайте особисті дані

Не надавайте особисті дані на незнайомих сайтах. А також, у жодному разі не повідомляйте термін дії вашої платіжної картки, CVV-код, свій номер паспорта, індивідуальний податковий номер та секретні банківські SMS-паролі. Бо з цією інформацією хакери можуть зробити все що завгодно, навіть викрасти усі ваші заощадження.

Якщо ви все ж стали жертвою шахраїв в інтернеті, перше, що потрібно зробити - звернутися на лінію 102.