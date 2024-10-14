Как не стать жертвой мошенников в интернете: 4 важных совета

Совершая покупки в интернет-магазинах, украинцам следует учитывать ряд правил, чтобы защититься от мошенников. В частности, не следует предоставлять личные данные на незнакомых сайтах.

Подозрительные сервисы

Не используйте незнакомые сервисы или слишком привлекательные предложения. Чаще мошенниками оказываются именно те продавцы, которые предлагают самые низкие цены.

Используйте наложенный платеж

Если вы хотите купить что-то в интернет-магазине - не делайте больших предоплат. В таком случае, попав на мошенников, вы можете вообще не получить свою покупку и потерять свои деньги. Безопаснее будет использовать наложенный платеж. Это способ оплаты, при котором вы платите за товар после того, как убедитесь в его наличии и исправности.

Надежный пароль

Создавайте сложные пароли: используйте комбинации прописных и строчных букв, цифр и специальных символов. Лучше всего использовать фразы или пароли, не связанные с личной информацией. Кроме того, для разных аккаунтов в соцсетях лучше подобрать индивидуальный пароль. В случае, если один из ваших профилей “взломают”, другие будут надежно защищены.

Не предоставляйте личные данные

Не предоставляйте персональные данные на незнакомых сайтах. А также ни в коем случае не сообщайте срок действия вашей платежной карты, CVV-код, свой номер паспорта, индивидуальный налоговый номер и секретные банковские SMS-пароли. Поскольку с этой информацией хакеры могут сделать все что угодно, даже украсть все ваши сбережения.

Если вы все же стали жертвой мошенников в интернете, первое, что нужно сделать - обратиться на линию 102.