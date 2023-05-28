Як у СРСР. У Росії посилюють заклики до роботи для потреб війни, - розвідка Британії

"Протягом останніх тижнів тон публічних дебатів у Росії перейшов від простого покарання тих, хто критикує війну в Україні, до закликів до громадян активно жертвувати собою на підтримку воєнних зусиль", - йдеться у повідомленні відомства.

У Міноборони уточнюють, що російські державні ЗМІ та бізнес-групи звернулися до Міністерства економіки з проханням дозволити шестиденний робочий тиждень для працівників з огляду на економічні вимоги війни. Ймовірно, додаткову оплату за це не надаватимуть.

При цьому 21 травня 2023 року провідна російська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала громадян працювати на заводах з виробництва боєприпасів по дві додаткові години щодня після своєї основної роботи.

"Зміна тональності розмов явно перегукується з радянським стилем громадського примусу. Це також наголошує, що керівництво, швидше за все, вважає економічні показники вирішальним чинником перемоги у війні", - уточнили у британському Міноборони.

Військова економіка Росії

Зазначимо, що на початку весни у західних ЗМІ з'явилася інформація про значний спад економіки Росії на тлі війни проти України. Зокрема, журналісти пояснювали таку ситуацію втратою основних покупців російської сировини та обвалом рубля.

При цьому, як писав The Economist, економіка Росії все ж таки зможе витримати тривалу війну проти України. Але тільки у випадку, якщо бойові дії не стануть більш інтенсивними.