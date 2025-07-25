Як скандал із НАБУ може вдарити по рейтингу Зеленського: оцінка політолога

Останні протести в Україні, пов’язані зі скандальними змінами до законодавства про НАБУ, не становлять загрози внутрішній стабільності країни.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Ігор Рейтерович

"Вони (протести - ред.) не загрожують Україні якоюсь внутрішньою нестабільністю. На всіх протестах ніхто не кричав "Зеленського геть", "владу повалити", "революцію провести" чи "когось розстріляти", - наголосив експерт.

За його словами, мова йшла лише про вимоги не чіпати НАБУ, інституції та європейську інтеграцію. Політолог вважає, що протести були не персоніфіковані та мали превентивний характер.

"Протести показали, що є певні речі, які не можна переступати. Є межа терпіння, українці терплять. Але коли такі речі виникають, вони терпіти це не будуть", - зазначив він.

Також експерт підкреслив, що Росія вже намагається використати ситуацію у своїх цілях, але неправдиво подає протести як антивладні.

"Вони ж розказують, що українці виступили проти Зеленського, а це ж не так", - додав він.

На думку політолога, хоча ситуація й не становить серйозної загрози для влади, вона вплине на популярність президента.

"Зрозуміло, що по рейтингу Зеленського це вдарить. Але це не пряма атака на нього. Це просто нагадування, що українці мають свою позицію і її не можна ігнорувати", - пояснив він.

За його словами, влада злякалася і, ймовірно, утримається найближчим часом від "дурниць", зосередившись на своїх прямих обов’язках