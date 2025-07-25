Как скандал с НАБУ может ударить по рейтингу Зеленского: оценка политолога

Последние протесты в Украине, связанные со скандальными изменениями в законодательство о НАБУ, не представляют угрозы внутренней стабильности страны.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Игорь Рейтерович

"Они (протесты - ред.) не угрожают Украине какой-то внутренней нестабильностью. На всех протестах никто не кричал "Зеленского прочь", "власть свергнуть", "революцию провести" или "кого-то расстрелять", - подчеркнул эксперт.

По его словам, речь шла лишь о требованиях не трогать НАБУ, институты и европейскую интеграцию. Политолог считает, что протесты были не персонифицированы и имели превентивный характер.

"Протесты показали, что есть определенные вещи, которые нельзя переступать. Есть предел терпения, украинцы терпят. Но когда такие вещи возникают, они терпеть это не будут", - отметил он.

Также эксперт подчеркнул, что Россия уже пытается использовать ситуацию в своих целях, но ложно подает протесты как антивластные.

"Они же рассказывают, что украинцы выступили против Зеленского, а это же не так", - добавил он.

По мнению политолога, хотя ситуация и не представляет серьезной угрозы для власти, она повлияет на популярность президента.

"Понятно, что по рейтингу Зеленского это ударит. Но это не прямая атака на него. Это просто напоминание, что украинцы имеют свою позицию и ее нельзя игнорировать", - пояснил он.

По его словам, власть испугалась и, вероятно, воздержится в ближайшее время от "глупостей", сосредоточившись на своих прямых обязанностях