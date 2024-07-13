Як швидко пройти шлях від початківця до професіонала в роботі: поради експерта

Як отримати підвищення на роботі

Насамперед для того, щоб швидко зрости необхідно розуміти, чи готові ви до цього.

"Іноді всі мріють про керівництво, а коли туди потрапляють, стикаються з тим, що немає лідерських якостей, не можуть мотивувати колектив", - пояснює Наталія.

За її словами, нерідко також проявляється принцип Пітера. Його суть полягає в тому, що будь-яку річ чи ідею, яка гарно працює, будуть використовувати в складніших умовах доти, доки вона не стане причиною катастрофи.

"Співробітник хоче підвищення, керівництво не проти, але при просуванні співробітника по кар'єрних сходах у певний момент він може втратити свою компетентність", - пояснює експертка.

Згідно з принципом Пітера, цей рівень називається "рівнем некомпетентності" конкретного співробітника, і він залишиться на ньому, доки залишить систему.

Тому перед підвищенням дайте собі відповідь на запитання, чи готові ви до цього, чи зможете впоратися із новими викликами.

Як отримати підвищення на роботі (фото: Getty Images)

Далі складіть чіткий кар'єрний план. У ньому пропишіть все, що стосується вашого професійного життя: SWOT-аналіз (сильні та слабкі сторони, можливості, загрози), релевантні компетенції, як будете позбуватися слабких сторін, де ви хотіли б працювати тощо.

Приділяйте час новим знайомствам, особливо якщо це корисні контакти. Саме вони можуть привести вас до нових досягнень у роботі.

Обов'язково займайтеся самоосвітою. Проходження курсів, тренінгів, вебінарів для особистого та професійного розвитку сприяє росту в усіх сферах життя.

Наталя також радить розвиватися не тільки у своїй професії, але й освоювати суміжні. Таким чином у вас буде ширший робочий кругозір і спектр знань, а ще за необхідності ви зможете змінити вид чи галузь діяльності.

"Якщо говорити про те, де можна швидко розвиватися, то все залежить від сфери діяльності, від компанії (не у всіх компаніях може бути швидке зростання) та, напевно, від самої особи, бо написати можна що завгодно, а от від мрії/бажання перейти до дій може не кожний", - зазначає Поставна.