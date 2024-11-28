Як швидко очистити лобове скло від намерзлого льоду: поради водіям

Мінлива погода теперішніх зим часто дарує водіям такий сюрприз як вкриті шаром льоду вікна салону. Як повернути склу прозорість – щоб швидко і без наслідків?

Пропонуємо вашій увазі кілька підказок щодо того, як той лід зі скла прибрати в найкоротший термін.

Як прибрати лід з лобового скла

Чому ми весь час переймаємося саме лобовим склом? Тому що на задньому склі зазвичай є ефективний електропідігрів, передніх бокових нам вистачить хоча б частково чистих (це неправда, але саме так ми часто думаємо), а лобове – наше найголовніше скло. А ще воно дуже похиле і велике, тож збирає на себе найбільш льоду. Нарешті, його дуже не бажано подряпати, що таки нерідко трапляється під час боротьби з кригою. Отже:

Починайте з лобового скла. Його треба нагріти, спрямувавши на нього потік теплого повітря з опалювача. Так, для цього потрібно дочекатись, поки прогріється двигун і з "пічки" піде тепле повітря. А поки опалювач набирає температуру, вживайте інших заходів;

Увімкніть також обігрівач заднього вікна та дзеркал, а якщо є – і обігрівач лобового скла;

Коли на вашій машині є обігрівач лобового скла, не вважайте його панацеєю від льоду. Насправді все одне доведеться чекати, особливо якщо лід товстий;

Не намагайтесь руйнувати товсту кригу на крихти, відриваючи її зі скла по шматочку – це найменш раціональний шлях. Доцільно знімати її мов шкуринку, великими фрагментами. А для цього досить від’єднати "пелюстки" льоду від скла, а тоді вже видаляти його геть;

На допомогу теплому повітрю з опалювача (або замість нього) використайте незамерзаючу рідину-дефростер – так званий розморожувач скла. Якщо лід товстий, не слід марно лити препарат просто на поверхню льоду, заливайте рідину між кригою і склом. Це буде зручніше зробити, якщо продерти на льоду вгорі скла вузьку шпаринку, і потроху лити туди ваш дефростер;

Нетовстий лід таки можна спробувати змити рідиною-розморожувачем, просто поливаючи її з розпилювача на лід;

Простіше розпочинати підривати кригу скребком там, де лід вже почав плавитись. Наприклад, на лобовому склі це зони біля склоочисників, куди спершу надходить тепле повітря від опалювача. А вікна дверей зазвичай починають прогріватись з району дзеркал заднього виду.

Засоби застереження

Лобове скло на сучасних автівках часто буває, як кажуть майстри СТО, м’яким – тобто на ньому легко залишити подряпини, у тому числі – і пластиковим скребком. Тому при видаленні льоду треба бути обережним, адже у темну пору доби ці мікроподряпини неабияк заважають водієві, відбиваючи і розсіюючи світло зустрічних фар. Тож не дряпайте скло скребком, особливо навпроти водійського місця.

Ще одна, більш серйозна загроза – контрастна зміна температури повітря, яке спрямовується опалювачем на холодне лобове скло: воно може просто тріснути від надто гарячого повітря. Тож спрямовуйте повітря на скло відразу після запуску двигуна, коли потік ще прохолодний і набирає температуру поступово. І в жодному разі не можна намагатись змивати кригу гарячою водою з чайника або термосу.

Якщо коротко

Те, що ми в цій публікації говоримо здебільшого про лобове скло, не означає, що можна рушати з місця, поки не будуть очищені інші вікна, які забезпечують огляд для водія. Не розраховуйте на те, що лід десь подінеться з вікон під час руху, дочекайтесь на парковці, поки він сповзе з теплого скла, чи допоможіть йому скребком або препаратом-розморожувачем.