Чого найбільше боїться українська молодь

Штучний інтелект поки не став головним приводом для занепокоєння українців. Близько 42% опитаних заявили, що його розвиток майже не турбує їх або не турбує взагалі. Помірне занепокоєння відчувають 32%, а сильне - близько 20%.

Для порівняння, у Польщі через ШІ сильно хвилюються 37% молодих людей, у Франції - 36%, Німеччині - 31%, Румунії - 29%.

В Україні на першому місці серед загроз для професійного майбутнього - невизначена геополітична ситуація. Її назвали 33% учасників опитування. Ще 32% турбує інфляція та зростання вартості життя, а 23% - посилення конкуренції на ринку праці.

Розвиток штучного інтелекту та автоматизацію роботи загрозою вважає 21% опитаних. Це п'яте місце серед основних побоювань української молоді.

В інших країнах ШІ сприймають серйозніше. У Польщі він став головною загрозою для кар'єри, у Німеччині посів друге місце, а у Франції та Румунії - третє.

Чи готові українці до змін через ШІ

Попри те, що українська молодь не надто переймається розвитком штучного інтелекту, впевненості у власній готовності до змін їй бракує.

Найчастіше респонденти оцінювали свою підготовленість як помірну. Так відповіли 29% українців. Для порівняння, у Польщі цей показник становить 34%, у Румунії - 31%.

При цьому майже половина українських респондентів - 48% - заявили, що ШІ поки ніяк не впливає на їхні професійні рішення. Така сама частка зафіксована в Румунії. У Франції цей показник становить 47%, а в Німеччині та Польщі - по 42%.

Яку професію обрали б українці замість нинішньої

Якби через розвиток штучного інтелекту довелося змінити роботу, українська молодь найчастіше обирала б професії, для яких потрібні технічні та цифрові навички. Такий варіант назвали 29% опитаних.

Ще 24% віддали б перевагу роботі, де важливі спілкування з людьми та соціальні навички.

В інших країнах молодь частіше обирала саме професії, пов'язані з комунікацією. Такий напрям цікавить 32% румунів і німців, 30% французів та 24% поляків.

Як OLX використовує штучний інтелект

У OLX Group зазначають, що інвестують у розвиток штучного інтелекту з 2018 року. У компанії вважають, що ШІ має допомагати з рутинними завданнями, тоді як важливі рішення повинні залишатися за людьми.

Наприклад, на платформі OLX Робота працює інструмент "Потенційні кандидати". Щотижня він пропонує роботодавцям п'ять профілів шукачів, які найбільше відповідають опублікованим вакансіям.

"Українська молодь менше за однолітків з інших країн переймається тим, що ШІ відбере в неї роботу: поки що її більше хвилюють геополітична ситуація та зростання цін. Водночас ШІ вже змінює ринок праці, тому важливо, щоб і молоді люди, і роботодавці готувалися до цих змін заздалегідь", - зазначила керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна.