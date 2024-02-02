UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як Руні з Роналду. Тінейджери "Манчестер Юнайтед" переписали історію АПЛ: відео

Фото: Щойно "червоні дияволи" вирвали перемогу на "Молінью" (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Юні вихованці англійського "Манчестер Юнайтед" Коббі Мейну та Омарі Форсон організували переможний гол у протистоянні з "Вулверхемптоном" у 22-му турі Прем'єр-ліги та назавжди потрапили в літопис чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Opta Sports.

 

Гол 18-річного хавбека з передачі 19-річного нападника в доданий арбітром час допоміг МЮ здобути виїзну перемогу (4:3). Утім, неабияке досягнення отримало ще один вимір.

Мейну та Форсон стали лише другими тінейджерами в історії АПЛ, яким вдалося організувати переможний м'яч. Першими таке досягнення встановили легенди "Юнайтед" – Кріштіану Роналду та Вейн Руні. У 2005 році тоді 19-річний португалець асистував 18-річному англійцю в протистоянні з "Ліверпулем" (1:0).

Обидва виконавці стали знаковими для історії МЮ. Роналду провів 346 матчів за "червоних дияволів", у яких забив 145 м'ячів і віддав 64 результативні передачі. У складі "Юнайтед" він здобув 3 чемпіонські титули Англії, тріумфував у Лізі чемпіонів 2007/08 і здобув перший "Золотий м'яч". Натомість Руні взагалі став найкращим бомбардиром в історії клубу (253 м'ячі за 559 матчів) та виграв на два "золота" АПЛ більше.

Мейну дебютував у першій команді МЮ в попередньому сезоні. З тих пір він провів 9 матчів у Прем'єр-лізі та відзначився першим голом саме проти "Вулвз". Форсон же вперше з'явився в складі "Юнайтед" у чемпіонаті Англії.

 

 

До слова, співак Роббі Вільямс став президентом "Порт Вейла" з Ліги 1.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Манчестер ЮнайтедРоналдуЧемпіонат АнгліїУейн РуниКриштиану Роналду